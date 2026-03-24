¿Es cierto que ahora necesitas una suscripción para utilizar una impresora de HP?

En estos días TikTok está lleno de videos reaccionando a la historia de una mujer que acudió a redes para denunciar que la nueva impresora HP que había comprado le estaba exigiendo un servicio de suscripción para poder utilizarla. La noticia era llamativa y cumplía con la condición número uno que requiere hoy cualquier contenido para viralizarse: generar polémica. Pero también tiene un pequeño defecto: es en su mayoría falsa.

En ENTER.CO queremos explicarte qué detalles son ciertos y qué es mentira sobre el plan de HP para cobrarte una suscripción por utilizar tu impresora.

HP All-in Plan: la nueva estrategia de suscripción de HP

Antes de desmentir algunas de las afirmaciones que los influenciadores han compartido en redes, es necesario explicarte qué es el HP All-in Plan. Se trata de un modelo que presentó la compañía en 2024 (es decir, que no es que sea algo realmente nuevo) en el que es posible adquirir una impresora HP de manera gratuita, contratando un servicio de recarga de tinta y soporte, con la condición de mantener una suscripción activa durante al menos dos años.

Para establecer un paralelo, puedes pensar en la forma en que muchos operadores ofrecen celulares con descuento: no pagas por el equipo directamente, sino que lo haces a través del compromiso de un plan sujeto al dispositivo.

Esto también significa que muchas de las publicaciones omiten un dato importante: es muy probable que la persona que realizó la denuncia no pagara por la impresora o, si lo hizo, seguramente la adquirió de segunda mano de alguien que la compró a través de este servicio.

¿Ahora HP cobra por imprimir?

Lo primero es aclarar que este nuevo modelo de HP no aplica a las impresoras antiguas ni a todos sus productos. En la página oficial de la compañía hay detalles de las máquinas disponibles y el plan específico con el que deben ser adquiridas.

Esto significa que tu impresora HP en casa no va a comenzar a pedir una suscripción. También implica que, si compras una máquina y pagas el precio normal por ella sin acceder al programa, nunca se te solicitará un pago mensual por utilizar el servicio.

Además, el programa incluye beneficios importantes. Por ejemplo, cuando la impresora detecte que está a punto de agotarse la tinta, HP realizará el envío del siguiente cartucho para reemplazarla, así como del papel que utilices.

HP también promete la posibilidad de actualizar la impresora cada dos años por una nueva, garantizando que el servicio siempre cuente con tecnología reciente.

¿Por qué HP ahora quiere cobrar por página?

Aunque este servicio de suscripción puede parecer absurdo, cobra sentido cuando se piensa en el tipo de cliente al que quiere llegar. Para muchas empresas, invertir en una impresora no siempre es rentable: entre la tinta y el costo inicial, a veces resulta más económico acudir a servicios de terceros. Más importante aún, esta inversión pierde valor con el tiempo y las actualizaciones de software.

La marca busca apelar a un público que necesita acceso al servicio de impresión, pero cuya demanda no justifica el pago de contado por una máquina de este tipo. Visto de esta manera, para muchos negocios apostar por el servicio de HP puede representar un ahorro de costos.

Imágenes: HP