Displace Wall: televisor OLED inalámbrico de 130 pulgadas que se instala sin perforar la pared

Displace TV refuerza su apuesta por replantear el televisor tradicional con Displace Wall, una solución de gran formato que combina pantallas OLED, funcionamiento inalámbrico y un sistema de instalación pensado para simplificar al máximo la experiencia del usuario final.

Displace Wall se presenta como un paquete de cuatro pantallas OLED que forman un solo video wall sin necesidad de estructuras complejas. Está disponible en dos tamaños: una versión de 110 pulgadas, compuesta por cuatro paneles OLED de 55 pulgadas, y una de 130 pulgadas, formada por cuatro paneles OLED de 65 pulgadas.

En términos de imagen, el sistema ofrece resolución 4K (3840 × 2160) con tecnología OLED, un brillo máximo de hasta 1,000 nits y un nivel típico de 330 nits. La tasa de refresco es de 30 Hz, priorizando eficiencia energética y estabilidad para contenidos de gran formato.

El rendimiento corre a cargo de un procesador Intel N-300 de ocho núcleos, con GPU integrada, acompañado por 32 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta configuración permite gestionar contenido 4K y la sincronización precisa entre los paneles sin necesidad de hardware externo.

Todo el sistema funciona de forma completamente inalámbrica, alimentado por una batería interna de 10,000 mAh a 46.8 V integrada en cada panel. Esto elimina cables visibles y permite instalar la pantalla en ubicaciones donde un video wall tradicional resultaría complejo o costoso.

La instalación es uno de sus grandes diferenciales. Displace Wall se fija sin perforar la pared, mediante un sistema de sujeción que permite adherir los paneles a superficies lisas, incluso vidrio. El tiempo estimado de instalación es de unos 30 minutos, muy por debajo de las soluciones convencionales.

En software, el sistema utiliza Displace OS 2.0, con soporte para control por gestos y una entrada HDMI para dispositivos externos. Los paneles pueden funcionar como una sola pantalla gigante o como pantallas independientes, mostrando contenidos distintos de forma sincronizada.

En cuanto a precio, la versión de 110 pulgadas parte de los 39,999 dólares, mientras que la configuración de 130 pulgadas inicia en 59,999 dólares. El producto se encuentra disponible en preorden, con envíos previstos para junio de 2026.

Displace ha confirmado además que Displace Wall será presentado oficialmente en el CES 2026, donde mostrará en vivo su instalación sin perforaciones, el funcionamiento inalámbrico y sus capacidades modulares. La feria será clave para evaluar una propuesta que busca hacer los video walls más accesibles para entornos residenciales y espacios premium.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT