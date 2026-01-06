¿De qué trata Alexa.com y qué cambia en la experiencia con Alexa?

Amazon presentó Alexa.com, una nueva versión web de su asistente de inteligencia artificial Alexa+, con la que busca ampliar su uso más allá de los parlantes inteligentes y los teléfonos móviles. La plataforma permite interactuar con Alexa directamente desde el navegador y mantener continuidad entre dispositivos y conversaciones.

El lanzamiento se da tras nueve meses de evolución de Alexa+, periodo en el que, según la compañía, el uso del asistente creció de forma sostenida. Amazon señala que las personas no solo hacen más preguntas, sino que también utilizan Alexa para organizar su día, comprar y planificar tareas domésticas, lo que llevó a la empresa a extender el servicio a la web.

Desde Alexa.com, los usuarios pueden pedir información, profundizar en temas específicos, planear viajes o crear contenido. Al mismo tiempo, el asistente puede ejecutar acciones concretas, como actualizar calendarios, gestionar listas de tareas, hacer reservas o controlar dispositivos del hogar inteligente, todo desde una sola interfaz.

La experiencia está pensada para que las interacciones no se interrumpan al cambiar de dispositivo. Las conversaciones y preferencias se mantienen sincronizadas entre el navegador, la aplicación móvil de Alexa y equipos como Echo Show o Fire TV. Esto permite iniciar una solicitud en la web y continuarla en casa sin repetir instrucciones.

Te puede interesar: LG CLOiD: así es el robot doméstico con IA que ya presentó LG para eliminar las tareas del hogar

Alexa.com también integra controles del hogar inteligente en la misma pantalla de conversación. Desde allí es posible revisar cámaras de seguridad, encender luces, ajustar el termostato o abrir una puerta de forma remota, incluso cuando el usuario se encuentra fuera de casa.

En la cocina, la plataforma facilita la organización de comidas y compras. Los usuarios pueden compartir enlaces de recetas, adaptarlas a restricciones alimentarias y convertir los ingredientes en listas de compra. Al momento de cocinar, Alexa puede mostrar las instrucciones en pantalla y guiar el proceso paso a paso en dispositivos compatibles.

El entretenimiento sigue una lógica similar. Desde la web se pueden explorar recomendaciones de películas o series y enviarlas directamente al televisor, evitando búsquedas repetitivas entre aplicaciones y controles remotos.

Te puede interesar: Clicks Communicator: el celular que apuesta por escribir mejor y distraerse menos

Amazon también confirmó la integración de servicios como Expedia, Yelp, Angi y Square, que permitirán reservar viajes, restaurantes o servicios para el hogar desde Alexa+. Estas alianzas amplían el alcance del asistente hacia tareas que antes requerían varias plataformas.

Alexa.com está disponible para los usuarios con acceso anticipado a Alexa+, quienes pueden ingresar al sitio con su cuenta de Amazon y comenzar a usar el asistente desde el navegador. Con esta expansión, Amazon apuesta por que Alexa tenga presencia constante en la rutina digital, sin depender de una sola pantalla o dispositivo.