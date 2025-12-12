Usuarios de Spotify tendrán control de su algoritmo: llegan las playlists a partir de prompts

Spotify anunció uno de los cambios más importantes en la historia de su plataforma. Ahora los usuarios podrán dirigir el algoritmo y crear las listas que desean a partir de sus propias palabras.

La compañía presentó las Prompted Playlists o listas de reproducción a partir de prompts, una función que dará a los oyentes más control que nunca sobre lo que escuchan y facilitará a la plataforma interpretar sus gustos.

Playlists dinámicas que evolucionan contigo

Este servicio de streaming ha implementado varios cambios importantes desde la llegada de la IA. Para cerrar el año, lanza esta función de listas de reproducción creadas a partir de indicaciones de texto.

Esta nueva herramienta permite escribir instrucciones tan amplias o específicas como quieras. Puedes pedir una lista que retome tus artistas favoritos de los últimos cinco años, que incluya canciones profundas que aún no has descubierto o que mezcle géneros en función de una actividad puntual.

También es posible crear playlists diseñadas para el entrenamiento, una sesión de concentración o un momento de relax. Incluso mezclar tus preferencias con tendencias culturales como música de películas o series populares.

Cada prompt activa un análisis completo de tu historial musical desde el primer día, lo que permite generar una lista coherente con la evolución de tus gustos. Además, permite modificar el prompt en cualquier momento para refinar el resultado o empezar desde cero si se busca algo completamente diferente.

Con esta nueva función, el usuario puede elegir si quiere que su lista de reproducción personal se renueve cada día o cada semana. De esta manera garantiza que esté alineada con su estado de ánimo y su contexto actual. Cada canción viene acompañada de una explicación que detalla por qué fue seleccionada, lo que hace que la playlist sea más fácil de comprender.

Spotify dijo que incorporará sugerencias desde la sección “Ideas”, con temas que pueden servir de inspiración según tu propio historial, y también ofrecerá algunas opciones de prompts creativos elaborados por sus editores musicales y expertos en cultura.

¿Cuánto estará disponible?

Esta nueva función de Spotify se comenzó a probar desde el 11 de diciembre con los usuarios Premium en Nueva Zelanda. Inicialmente estará en etapa beta y se espera que en algunas semanas se lance a los usuarios de todo el mundo.

Aunque por ahora la herramienta solo funciona en inglés, la compañía asegura que se trata de una primera etapa que evolucionará conforme se expanda a más usuarios.

La empresa asegura que esta novedad forma parte de un movimiento más amplio para construir un servicio más consciente del usuario y del mundo que lo rodea.

De esta manera busca ofrecer una experiencia más personal, más inteligente y capaz de responder con mayor sensibilidad a los contextos culturales y sociales. Según la plataforma, 2026 será un año clave para expandir estas funciones y continuar devolviendo el control al oyente.

Las playlists creadas a partir de prompts son apenas el primer paso, pero marcan un antes y un después en la forma en que interactuamos con la música.

Imagen: Prescott Horn en Unsplash