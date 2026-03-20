¿Con ganas de aprender IA? ¡Aprovecha estos días de cursos gratis de Platzi!

¿Buscando aprender programación o inteligencia artificial? Mucho ojo porque este fin de semana es tu oportunidad para acceder sin costo a una de las mejores bibliotecas que existen con el anuncio de una ‘maratón’ del Platzi Day: más de 48 horas de cursos gratis de Platzi.

La primera edición de esta ‘maratón’ de cursos comenzó desde este jueves 19 de marzo y se extenderá hasta el próximo 22 de marzo. De acuerdo con el anuncio de la compañía el catálogo que estará disponible para las personas será en áreas como tecnología, inteligencia artificial, programación, marketing y habilidades profesionales.

¿Cómo puedes aprovechar los cursos gratis de Platzi?

Para poder tener acceso a estos lo único que deben hacer los usuarios es ingresar o crear una cuenta gratuita de Platzi. Durante los tres días del Platzi Day el acceso a todos los cursos disponibles en la plataforma.

Ten presente que el acceso a estos cursos solo será durante esta ventana de tiempo y cualquier que dejes incompleto será bloqueado a menos de que cuentes con una suscripción activa.

¿A qué tipos de cursos pueden acceder las personas?

Cómo mencionamos antes, el catálogo completo de cursos de Platzi estará disponible. En el último año la plataforma se ha especializado en la creación de contenido acoplado a tendencias de la tecnología como es la IA: Engineering, el Curso de Generación de Imágenes con Inteligencia Artificial, el Curso para Crear Videos con Inteligencia Artificial, así como programas prácticos como el Curso de Creación de Páginas Web con v0 y el Curso de Automatizaciones Básicas con Make.

¿Cuáles son los cursos ideales para aprovechar estos días?

Considerando que el tiempo del Platzi Day es escaso lo ideal es que cualquier curso que tomes sea básico y que además pueda ser completado o avanzado dentro del plazo de tiempo disponible. Si no cuentas con bases sólidas en campos como por ejemplo es la programación o la inteligencia artificial lo recomendable es que apliques a campos más generales. Platzi entregó una lista de cursos ideales para estos tres días:

Curso Básico de Computadores e Informática – 4 horas de contenido y 10 horas de práctica

Curso de Fundamentos de Ingeniería de Software – 4 horas de contenido y 10 horas de práctica

Curso de Excel Básico – 3 horas de contenido y 10 horas de práctica

Curso de Inglés para Principiantes – 1 hora de contenido y 6 horas de práctica

Curso de Introducción a la Web: Historia y Funcionamiento de Internet – 2 horas de contenido y 6 horas de práctica

Fundamentos de Python – 4 horas de contenido y 16 horas de práctica

Inteligencia Emocional – 2 horas de contenido y 10 horas de práctica

Power BI – 2 horas de contenido y 14 horas de práctica

Fundamentos de Matemáticas – 1 hora de contenido y 2 horas de práctica

Introducción a Educación Financiera – 2 horas de contenido y 12 horas de práctica

Imágenes: Platazi