Por primera vez, Apple forma parte activa de un evento masivo de descuentos. Durante el Big Deal Days 2Prime 025, organizado por Amazon los días 7 y 8 de octubre, la compañía aplica rebajas directas a una selección específica de productos. El movimiento refleja una estrategia comercial más flexible frente a un mercado tecnológico altamente competitivo.

La compañía ha mantenido históricamente una política de precios rígida para proteger su posicionamiento premium. Sin embargo, la baja en ventas de dispositivos como iPads y MacBooks sugiere que comienza a explorar caminos de apertura temporal sin renunciar a la coherencia de marca. Esta campaña señala un cambio calculado hacia consumidores atentos al valor.

Dentro de los productos en promoción, el AirTag se destaca como accesorio esencial para quienes ya usan dispositivos Apple. Su integración con la app Buscar, su conectividad ultrabanda y batería reemplazable lo hacen útil para rastrear objetos con precisión. El paquete de cuatro unidades se incluye por primera vez en una oferta directa de la compañía.

El fabricante de tecnología ofrece descuentos en toda su familia de audífonos inalámbricos. Se incluyen los AirPods 4 con nuevo diseño y chip H2, así como su versión con cancelación activa de ruido adaptativa. También están en promoción los AirPods Pro 2, que integran sonido espacial, compatibilidad con Dolby Atmos y estuche rastreable desde la app Buscar.

Tres versiones del Apple Watch están incluidas en el evento. El modelo SE ofrece funciones básicas de salud y actividad física. El Series 10 aporta nuevos sensores, diseño más delgado y pantalla OLED siempre activa. También se suma el nuevo Series 11, con conectividad mejorada, mayor duración de batería y nuevos datos de salud y sueño.

En el segmento de tabletas, Apple participa con tres modelos. El iPad A16 (2025) es ideal para estudio y uso general. El iPad Air con chip M3 mejora el rendimiento e incorpora funciones de inteligencia artificial. Para un uso más avanzado, el iPad Pro M4 ofrece capacidades profesionales y una pantalla de alta definición.

La empresa incluye tres modelos de su línea de laptops. La MacBook Air M4 de 13 pulgadas es perfecta para quienes buscan portabilidad sin perder potencia. La versión de 15 pulgadas con chip M3 ofrece más pantalla y memoria. En la cima del rendimiento, la MacBook Pro M4 Pro de 16 pulgadas apunta a usuarios profesionales intensivos.

Con descuentos temporales aplicados a productos clave, Apple reconoce la necesidad de adaptarse a las condiciones actuales del mercado. Aunque el evento dura solo dos días, la participación marca un cambio significativo. La empresa mantiene su identidad, pero ahora contempla formas más flexibles de acercar su ecosistema a nuevos usuarios.

