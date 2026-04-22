El ecosistema digital colombiano se prepara para una nueva edición del eCommerce Day Colombia, que en 2026 vuelve a Bogotá en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la transformación de los canales digitales. El encuentro se perfila como un espacio clave para analizar cómo la innovación está redefiniendo el comercio electrónico en el país.

El evento se realizará el próximo 7 de mayo en Ágora Bogotá y reunirá a CEOs, líderes de retail, marcas y expertos internacionales. La convocatoria apunta a concentrar a los principales tomadores de decisión del sector, en una jornada donde se pondrán en común tendencias, desafíos y oportunidades del comercio digital.

Enmarcado en el eCommerce Day Tour 2026, este encuentro forma parte del principal circuito de eventos de Digital Commerce en América Latina y el Caribe. Este año, además, el Tour celebra 20 años conectando a empresas, profesionales y líderes de la economía digital en la región, consolidando su rol como plataforma de referencia.

Organizado por el eCommerce Institute junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el evento convocará a perfiles de distintas áreas como marketing, tecnología, operaciones y eCommerce. La propuesta es generar un espacio de intercambio estratégico sobre la evolución de los negocios digitales y la experiencia del consumidor.

IA, omnicanalidad y nuevos modelos en eCommerce Day Colombia 2026

Bajo el lema “Retail, Digital Channels & AI Revolution”, la edición número 17 del eCommerce Day Colombia pone el foco en las tecnologías que están transformando la industria. La agenda incluirá plenarias, paneles y workshops orientados a entender cómo estas herramientas están impactando en el presente y futuro del comercio digital.

Se incluirán plenarias, paneles y workshops orientados a entender cómo estas herramientas están impactando en el presente y futuro del comercio digital, cuya programación completa forma parte de la propuesta del evento.

Entre los temas centrales destacan la inteligencia artificial aplicada al negocio, el comercio unificado y la omnicanalidad, así como el crecimiento de los marketplaces, el retail media y el social commerce. También se abordarán aspectos como la logística inteligente, los medios de pago digitales y la transformación organizacional.

La propuesta busca articular una mirada global con casos de éxito locales, generando un espacio donde la innovación tecnológica se conecta con la experiencia concreta del mercado colombiano. Este enfoque permite aterrizar tendencias en escenarios reales y entender su implementación en el día a día de las empresas.

En ese contexto, el evento se presenta como un punto de encuentro donde se analizan decisiones clave para el desarrollo del ecosistema digital. El crecimiento sostenido de las transacciones online y la evolución de las operaciones reflejan un mercado en proceso de maduración, con mayor sofisticación y profesionalización.

Networking, innovación y talento: el ecosistema en acción

Más allá del contenido académico, el eCommerce Day Colombia 2026 incorporará una serie de iniciativas orientadas a potenciar la conexión entre los actores del ecosistema. La agenda incluye espacios diseñados para fomentar el networking, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de negocio.

Entre las actividades destacadas se encuentra el eCommerce Award Colombia 2026, que reconocerá a las empresas y proyectos más innovadores del país. Este reconocimiento busca visibilizar a las organizaciones que están impulsando el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en Colombia.

También se llevará a cabo la eCommerce Startup Competition, una iniciativa que apunta a identificar emprendimientos con alto potencial de impacto. Las startups seleccionadas podrán presentar sus soluciones ante expertos, inversores y líderes del sector, generando visibilidad y posibles alianzas estratégicas.

Como complemento, el evento incluirá plenarias, paneles ejecutivos y workshops especializados, junto con espacios de formación profesional. Estas instancias están pensadas para fortalecer capacidades y facilitar el aprendizaje colaborativo entre empresas, emprendedores y profesionales del sector.

Además, se desarrollará el Retail & Commerce Discovery, una propuesta que permitirá a los asistentes profundizar en el funcionamiento del comercio digital a través de experiencias prácticas. Entre ellas se incluyen visitas técnicas y espacios de intercambio entre líderes, enfocados en logística, operaciones y transformación digital.

Con esta propuesta integral, el eCommerce Day Colombia 2026 se consolida como un espacio clave para entender hacia dónde se dirige el comercio electrónico. En un entorno donde la tecnología marca el ritmo del cambio, el evento reúne a quienes están definiendo el futuro del sector en Colombia y la región.

La venta de entradas y los detalles del evento están disponibles en el sitio oficial, donde también se puede consultar la agenda de contenido.

Imagen: Editada con IA / Gemini