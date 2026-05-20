eCommerce Day Colombia 2026: así cambia la IA la forma de comprar online

La inteligencia artificial empezó a ocupar un lugar central dentro del comercio electrónico y ya modifica la manera en que las personas compran. Ese fue uno de los ejes del eCommerce Day Colombia 2026, encuentro que reunió en Bogotá a empresas tecnológicas, firmas de pagos y referentes del ecosistema latinoamericano.

Para las compañías, el comercio online dejó de operar como un canal secundario. Su impacto alcanza áreas como logística, atención al cliente, marketing y pagos. La conversación ya no gira alrededor de la presencia en internet, sino sobre cómo escalar procesos apoyados en tecnología.

En paralelo, las tiendas físicas y el canal online avanzan hacia un modelo más integrado. Las marcas buscan ofrecer experiencias conectadas para consumidores que esperan continuidad entre ambos entornos, sin diferencias entre comprar desde una app o hacerlo en un punto de venta.

Entre los conceptos más comentados apareció el “Agentic Commerce”, una evolución del ecommerce impulsada por inteligencia artificial capaz de actuar en nombre del usuario. Estos sistemas pueden buscar productos, comparar precios y completar compras automáticamente según preferencias y hábitos de consumo.

Con el avance de estas herramientas, las compañías también preparan sus servicios para interacciones más conversacionales y automatizadas. La velocidad de respuesta, la personalización y la capacidad de conectar distintos sistemas ganan peso dentro de las decisiones de compra.

eCommerce Day Colombia 2026: cómo la IA y los pagos digitales cambian las compras online

Durante el encuentro, los pagos digitales ocuparon otro espacio relevante. Herramientas como Apple Pay y Google Pay ganan terreno porque agilizan las compras y reducen pasos durante el checkout, sobre todo desde teléfonos móviles.

Convertir el proceso de compra en una experiencia rápida y simple se volvió un factor decisivo para concretar ventas. Cuanto menos tiempo demora una operación, mayores son las probabilidades de que el usuario complete la transacción.

Dentro de ese proceso, la seguridad ocupa un rol importante. Tecnologías como la autenticación biométrica y la tokenización ayudan a reducir riesgos de fraude al evitar que los datos reales de las tarjetas circulen directamente entre comercios y clientes.

Muchas empresas ya utilizan inteligencia artificial para analizar comportamientos de compra y ajustar recomendaciones en tiempo real. El objetivo consiste en entender mejor las preferencias de los usuarios para optimizar campañas, agilizar procesos y mejorar el servicio.

Frente a esa evolución, las compañías también necesitan modernizar estructuras internas y trabajar con datos de forma coordinada. La capacidad de adaptarse rápido a los cambios del consumidor se transformó en una ventaja competitiva dentro de un mercado cada vez más dinámico.

Las cifras compartidas durante el evento reflejan el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Colombia. Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el primer trimestre de 2026 el país registró más de 186 millones de transacciones online, con un crecimiento anual superior al 22%.

En ese mismo período, el valor del ecommerce alcanzó los 39,37 billones de pesos, consolidando al canal online como uno de los principales motores de crecimiento para empresas y consumidores en Colombia. Para quienes no siguieron el encuentro en vivo, todavía es posible acceder a la transmisión completa del evento.

Imagen: eDay Colombia