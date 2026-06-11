Ya puedes buscar y reservar autos de alquiler desde ChatGPT

La inteligencia artificial sigue expandiéndose en la industria de los viajes. Ahora, Booking anunció una serie de herramientas impulsadas por IA que buscan simplificar uno de los procesos que más dudas genera entre los viajeros: el alquiler de autos.

La novedad más llamativa es la llegada de una aplicación de Booking dentro de ChatGPT, que permite buscar vehículos de alquiler mediante conversaciones en lenguaje natural. La apuesta llega en un momento en el que los viajes por carretera mantienen su popularidad. Según datos compartidos por la compañía, el 38 % de los viajeros colombianos planea realizar un viaje por ruta durante este año.

Para muchos usuarios, alquilar un vehículo puede convertirse en una experiencia frustrante. Requisitos poco claros, seguros difíciles de entender, condiciones de retiro complejas o cargos inesperados suelen aparecer durante el proceso. Las nuevas funciones buscan reducir esas dificultades mediante herramientas automatizadas que acompañan al viajero antes, durante y después de la reserva.

¿Cómo funciona el alquiler de autos desde ChatGPT?

La integración de Booking con ChatGPT permite describir el vehículo que necesitas utilizando lenguaje cotidiano. Por ejemplo, un usuario puede solicitar un SUV automático para un destino específico y recibir alternativas ajustadas a esa búsqueda.

Una vez seleccionada una opción, el sistema dirige al usuario hacia la plataforma de Bookingpara finalizar la reserva.

La función está disponible para usuarios de ChatGPT en diferentes mercados alrededor del mundo y representa uno de los intentos más visibles por incorporar asistentes conversacionales al proceso de planificación de viajes.

La idea detrás de esta herramienta es reducir el tiempo invertido en comparar cientos de opciones y facilitar el descubrimiento de vehículos que se ajusten mejor a cada necesidad.

Menos llamadas al soporte y decisiones más rápidas

Además de la integración con ChatGPT, Booking presentó AI Car Rental Helper, una herramienta diseñada para resolver preguntas frecuentes relacionadas con reservas de autos.

El asistente ofrece información inmediata sobre métodos de pago, documentación necesaria para recoger el vehículo, seguros y condiciones de devolución. Está disponible las 24 horas y actualmente funciona en español, francés, alemán, neerlandés, italiano e inglés, entre otros idiomas.

La compañía asegura que las primeras pruebas mostraron una disminución en las llamadas a los equipos de soporte, menos modificaciones de reservas y menos inconvenientes durante el retiro de los vehículos.

Otra de las novedades son los resúmenes automáticos de reseñas generados por inteligencia artificial. En lugar de leer decenas o cientos de opiniones, los usuarios reciben una síntesis con los aspectos más mencionados por otros viajeros, incluyendo calidad del servicio, limpieza, ubicación y servicios ofrecidos.

A esto se suma Smart Search, una actualización que incorpora filtros más específicos para encontrar vehículos según características concretas como número de asientos, transmisión automática o kilometraje ilimitado.

La tendencia muestra cómo la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en una capa integrada dentro de servicios cotidianos. En el caso de los viajes, el objetivo ya no es únicamente recomendar destinos, sino también resolver tareas prácticas que suelen consumir tiempo y generar incertidumbre. El alquiler de autos parece ser uno de los próximos terrenos donde esa transformación ya comenzó.