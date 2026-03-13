La comparación Xiaomi 15T Pro vs Poco F8 Ultra enfrenta a dos teléfonos de Xiaomi que compiten en el segmento de alto rendimiento sin llegar al precio de los buques insignia tradicionales. Sus perfiles son distintos y la elección entre uno u otro depende de las prioridades de cada usuario, como potencia sostenida, autonomía, calidad fotográfica o durabilidad.

El Poco F8 Ultra gana en potencia bruta y autonomía

El Poco F8 Ultra monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 frente al MediaTek Dimensity 9400+ del 15T Pro. En AnTuTu obtiene 3.797.111 puntos contra 2.718.159, y en Geekbench 6 multinúcleo 10.059 frente a 8.969, cifras que en la práctica se traducen en sesiones largas de uso intensivo donde el rendimiento se mantiene estable sin perder fluidez.

La batería de 6.500 mAh del Poco F8 Ultra supera los 5.500 mAh del 15T Pro. Con carga de 100 W recupera autonomía en menos tiempo, y la carga inalámbrica de 50 W junto con carga inversa de hasta 22,5 W —ausente en el rival— permite recargar auriculares o smartwatches directamente desde el teléfono. Para jornadas de más de 12 horas fuera de casa, el Poco es el equipo más preparado.

El Poco F8 Ultra tiene 16 GB de RAM frente a los 12 GB del 15T Pro, diferencia que se nota al mantener abiertas varias aplicaciones pesadas simultáneamente sin recargas. Su sistema de cámaras incluye tres sensores de 50 MP con apertura principal f/1.67 y sensor BSI, lo que garantiza mayor captación de luz en los tres objetivos, no solo en el principal.

Xiaomi 15T Pro con óptica Leica: la diferencia en el sistema de cámaras

El 15T Pro ofrece pantalla de 144 Hz frente a los 120 Hz del Poco, con 447 ppi contra 416 ppi y resolución de 2.772 x 1.280 píxeles. En el uso diario esa diferencia se traduce en desplazamiento más suave al navegar, animaciones más fluidas en juegos y menor fatiga visual en sesiones prolongadas de consumo de contenido.

La óptica Leica del 15T Pro entrega apertura f/1.62 en la cámara principal frente a f/1.67 del Poco, ventaja pequeña pero real en fotografía nocturna sin trípode. El ultra gran angular también compite bien frente al rival con f/2.2 contra f/2.4, lo que significa más detalle en espacios cerrados y paisajes amplios con poca luz. Ambos equipos graban en 8K a 30 fps con estabilización óptica y zoom equivalente a 115 mm.

El 15T Pro resiste inmersión hasta 3 metros frente a 1,5 metros del Poco, ambos con certificación IP68. Además, su sistema de cámaras firmado por Leica añade perfiles de color y procesamiento fotográfico pensados para fotografía más natural y consistente.

Ambos equipos ofrecen 512 GB de almacenamiento sin ranura microSD. El 15T Pro corre HyperOS 2 mientras el Poco llega con HyperOS 3, versión más reciente del sistema. En audio, ambos incluyen LDAC y certificación Hi-Res Wireless, aunque el Poco agrega certificación Sound by Bose, subwoofer independiente y altavoces estéreo simétricos, ventaja audible en contenido multimedia con altavoces al máximo.

Xiaomi 15T Pro vs Poco F8 Ultra: cuál justifica mejor su precio

Con un precio de $3.599.900 COP (aprox. USD 973), el Poco F8 Ultra es la compra correcta para trabajo móvil intensivo, juegos exigentes, sesiones largas de grabación o jornadas sin acceso a carga. Es el equipo pensado para quienes exigen el máximo rendimiento sostenido y no quieren preocuparse por la autonomía a lo largo del día.

Con un precio de $3.999.900 COP (aprox. USD 1.081), el Xiaomi 15T Pro responde mejor a perfiles que fotografían con frecuencia, priorizan la fluidez visual y buscan un equipo con procesamiento fotográfico más avanzado gracias a la colaboración con Leica. Los USD 108 de diferencia tienen sentido cuando el uso diario los justifica.

Imagen: Generada con IA / Gemini