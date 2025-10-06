Xiaomi 15T llega a Colombia: así es la nueva serie con cámaras Leica y diseño premium

Xiaomi confirmó la llegada oficial de su nueva Serie Xiaomi 15T a Colombia desde el 16 de octubre, con dos modelos que buscan redefinir el concepto de celulares premium: el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro. Tras su presentación en Alemania, la marca prepara su desembarco en el país con una propuesta que combina rendimiento de élite, fotografía profesional y un diseño más sofisticado que nunca.

El anuncio refuerza la apuesta de Xiaomi por avanzar hacia un portafolio de gama alta, con dispositivos creados para usuarios exigentes que valoran tanto la estética como la funcionalidad. Según la compañía, la Serie 15T no solo continúa el legado de innovación visto en generaciones anteriores, sino que eleva el estándar de la fotografía móvil en colaboración con Leica, la legendaria firma alemana de óptica.

La Serie Xiaomi 15T llega con un diseño que refleja la madurez de la marca, pues fue fabricado y desarrollado con materiales premium, marcos delgados y acabados de alta calidad que le dan una apariencia elegante y minimalista. En su interior, ambos modelos incorporan procesadores de última generación, enfocados en ofrecer un rendimiento veloz, mayor eficiencia energética y una experiencia fluida en multitarea, edición de video o videojuegos.

El apartado fotográfico es, sin duda, el gran protagonista, pues tanto el Xiaomi 15T como el 15T Pro cuentan con ópticas desarrolladas junto a Leica, incluyendo lentes telefoto y sensores optimizados para capturar imágenes con colores naturales, contrastes precisos y un desenfoque de fondo digno de una cámara profesional. Además, integran modos de disparo inspirados en las cámaras clásicas de Leica, que permiten elegir entre estilos fotográficos con diferentes tonalidades y atmósferas visuales.

Esta colaboración estratégica, que debutó en Colombia con la Serie Xiaomi 14T, marcó un antes y un después en la fotografía móvil. Ahora, con la 15T, Xiaomi busca consolidar ese legado con una generación orientada a creadores de contenido, fotógrafos móviles y usuarios que buscan una experiencia cinematográfica desde su teléfono.

“Con la Serie Xiaomi 15T reafirmamos nuestra visión de combinar diseño premium con fotografía profesional y la colaboración estratégica con Leica, ahora más cerca que nunca de nuestros usuarios en Colombia”, afirmó Juan Pablo Cortés, Sales Manager KA de Xiaomi Colombia.

El lanzamiento también simboliza un paso más en la estrategia global de Xiaomi de competir directamente en la gama más alta del mercado. Su enfoque no se limita a ofrecer potencia o cámara: la marca apuesta por una integración tecnológica completa, que abarca pantallas de alta resolución, conectividad avanzada, sonido inmersivo y una experiencia más inteligente gracias a funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Con la llegada de la Serie Xiaomi 15T, Colombia se suma al grupo de países que recibirán la propuesta más ambiciosa de Xiaomi en 2025, una línea que combina innovación, arte y tecnología en un solo dispositivo. La cita es el 16 de octubre, cuando los usuarios podrán conocer de cerca estos nuevos smartphones que prometen marcar un nuevo estándar en el mercado móvil nacional.

