Xiaomi estaría considerando ampliar su actual generación de teléfonos insignia con un quinto modelo de la serie Xiaomi 17. Filtraciones procedentes de China indican que el dispositivo se encuentra en fase de pruebas internas, a pesar de que el calendario principal de lanzamientos de esta generación ya se dio por concluido.

De acuerdo con la información disponible, este nuevo equipo no respondería a una nueva familia dentro del catálogo. Se trataría de una variante adicional, concebida para introducir ajustes puntuales en aspectos concretos del hardware, sin modificar de forma sustancial la estructura ni el posicionamiento general de la gama premium.

El elemento más relevante de este posible dispositivo estaría en el rendimiento. Este quinto Xiaomi 17 integraría el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, un procesador más reciente que el utilizado en algunos modelos ya disponibles de la misma serie, debido a diferencias en los tiempos de desarrollo y certificación del hardware.

En términos de diseño, los reportes mencionan una pantalla plana de gran tamaño, situada entre las 6,8 y 6,9 pulgadas, con marcos simétricos. Este formato lo alinearía con los modelos de mayor tamaño de la serie, aunque por ahora no está claro cómo se diferenciaría en la experiencia de uso frente a otras variantes.

El apartado fotográfico incluiría, según las filtraciones, una cámara teleobjetivo tipo periscopio, sin que se hayan detallado sensores, niveles de zoom ni configuraciones definitivas. Otros aspectos clave, como capacidad de batería, velocidad de carga o materiales de construcción, permanecen sin información confirmada.

Según las mismas fuentes, el posible lanzamiento se situaría en la primera mitad de 2026, comenzando por el mercado chino. No obstante, Xiaomi suele trabajar con varios prototipos de forma simultánea, por lo que este quinto modelo debe considerarse, por ahora, un proyecto en evaluación y no un producto con lanzamiento garantizado.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT