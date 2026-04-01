Los compradores de celulares Samsung de gama alta tendrán que ajustar sus presupuestos. La compañía coreana ha comenzado a trasladar el encarecimiento de los chips de memoria a los precios de venta de sus modelos más recientes, tras meses en los que absorbió ese costo para mantener su competitividad.

El ajuste impacta directamente en el Galaxy Z Fold7, el Galaxy Z Flip7 y el Galaxy S25 Edge, y se concentra en las configuraciones de mayor capacidad de almacenamiento. En Corea del Sur, primer mercado donde entra en vigor, quienes elijan la versión de 512 GB pagarán unos 65 dólares adicionales, mientras que la opción de 1 TB sube aproximadamente 130 dólares.

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Lo inusual de esta medida es que afecta a dispositivos que ya están en el mercado. En el sector, lo habitual es que los dispositivos bajen de precio con el tiempo, no que se encarezcan una vez lanzados. La causa directa es la presión que el mercado de semiconductores ejerce sobre los márgenes de los fabricantes, que ya no pueden seguir absorbiendo esa diferencia.

La cadena de suministro de chips de memoria lleva meses operando bajo tensión. Los principales proveedores han reducido su capacidad de producción para estabilizar precios, lo que ha generado un efecto cascada que ahora llega al consumidor final. Samsung no es el único fabricante expuesto a esta dinámica, pero sí el primero en aplicar una corrección visible sobre modelos ya disponibles en tienda.

El comportamiento del Galaxy S26 sirve como referencia clara. Esta familia llegó al mercado con precios más altos que su predecesora en varios países, una señal de que Samsung había comenzado a trasladar estos costos. Lo que antes era una variable interna ahora se refleja directamente en el precio final.

Samsung no ha confirmado si el cambio se extenderá a otros mercados internacionales. Sin embargo, los patrones recientes indican que Corea del Sur suele funcionar como mercado piloto antes de una aplicación más amplia. Quienes estén considerando comprar alguno de estos modelos —especialmente en sus versiones de mayor almacenamiento— deberían valorar hacerlo antes de que la subida se extienda a más regiones.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT