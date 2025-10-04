Samsung lanza el Galaxy S25 FE en Colombia con funciones de inteligencia artificial y gran batería: Este es su precio

Samsung amplía su línea insignia en Colombia con el lanzamiento del Galaxy S25 FE, un modelo que busca acercar las prestaciones de la gama alta a un público más amplio sin sacrificar potencia ni diseño. Con mejoras notables en cámara, batería y funciones impulsadas por inteligencia artificial, la versión Fan Edition de este año se presenta como una evolución más equilibrada que ambiciosa, pero con suficientes argumentos para competir en el segmento premium accesible.

El S25 FE llega con un cuerpo de 7.4 mm de grosor y 190 gramos de peso, el más delgado y liviano en la historia de la serie FE. Su diseño mantiene el estilo sobrio de la familia S25, con marco de aluminio Armor y protección Gorilla Glass Victus+, además de resistencia IP68 al agua y al polvo. Está disponible en cuatro colores: azul marino, negro, azul hielo y blanco, todos con acabado mate “Premium Haze” que le da una sensación táctil elegante.

En el frente, destaca su pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas y frecuencia de 120 Hz, ahora con tecnología Vision Booster, que mejora la visibilidad a plena luz del día. Aunque el panel no da un salto respecto al modelo anterior, sí optimiza el brillo y la respuesta táctil, un detalle que los usuarios de contenido multimedia o gamers notarán desde el primer uso.

Con Galaxy AI

El mayor salto del Galaxy S25 FE está en su integración con Galaxy AI, la suite de inteligencia artificial que Samsung estrena en toda la línea S25. Funciones como Photo Assist y Generative Edit permiten borrar o mover objetos con precisión, mientras Audio Eraser elimina ruidos de fondo en grabaciones. En fotografía, el nuevo motor ProVisual Engine mejora el procesamiento de color y nitidez en tiempo real, una herramienta que acerca la experiencia a la de los modelos S25 y S25+.

La cámara principal de 50 MP con zoom óptico 3x y una frontal de 12 MP entregan imágenes más nítidas, especialmente en condiciones de poca luz. En comparación con el S24 FE, los resultados muestran una mejor gestión del color y menos ruido en video nocturno. Sin embargo, el sensor sigue siendo el mismo, por lo que las mejoras provienen más del software que del hardware.

El dispositivo también incluye herramientas de productividad con IA, como Writing Assist y Browsing Assist, que ayudan a redactar correos, resumir artículos o traducir páginas web directamente desde el navegador. Además, Circle to Search, desarrollada con Google, permite buscar cualquier elemento en pantalla sin salir de la aplicación.

En cuanto al rendimiento, el Galaxy S25 FE integra el procesador Exynos 2400, el mismo chip que impulsa los modelos base de la serie. A esto se suma un sistema de refrigeración con cámara de vapor 13 % más grande, que promete una experiencia fluida incluso en sesiones prolongadas de juego o edición.

La batería de 4.900 mAh ofrece autonomía de más de un día y carga rápida del 65 % en 30 minutos. No obstante, el cargador no viene incluido, una práctica que Samsung mantiene y que sigue generando debate entre los usuarios.

Más allá de la potencia, el S25 FE apuesta por la durabilidad: promete siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, un compromiso que refuerza la estrategia de sostenibilidad y prolonga la vida útil del dispositivo.

Precio y disponibilidad en Colombia

El Galaxy S25 FE ya está disponible en Colombia y puede encontrarse en la tienda oficial de Samsung en tres configuraciones: 128 GB por 3.499.900 pesos, 256 GB por 3.799.900 pesos y 512 GB por 4.399.900 pesos. Con esta propuesta, Samsung busca conquistar a los usuarios que quieren potencia, cámaras de nivel profesional y funciones de inteligencia artificial sin alcanzar el costo de los modelos más avanzados de la serie S25.

El Galaxy S25 FE no es un teléfono “recortado”, sino una versión más sensata del S25. Su equilibrio entre diseño, potencia y funciones de IA lo posiciona como una opción sólida para quienes buscan la experiencia premium de Samsung sin pagar el precio completo de un flagship. Si bien no revoluciona la categoría, demuestra que la serie FE ha alcanzado una madurez que combina estilo, inteligencia y rendimiento sin excesos.

