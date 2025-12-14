Dentro de la gama de entrada de Samsung, el Galaxy A07 se presenta como una opción orientada al uso diario, con foco en fluidez, autonomía y soporte a largo plazo. La propuesta se apoya en ajustes puntuales que buscan mejorar la experiencia general sin modificar el posicionamiento accesible de la serie.

El avance más claro está en el rendimiento. El Galaxy A07 incorpora el MediaTek Helio G99, fabricado en 6 nm, mientras que su antecesor directo, el Galaxy A06, utiliza un procesador MediaTek de 12 nm presentado por Samsung como CPU Octa-Core a 2.0 GHz y 1.8 GHz. El cambio se traduce en mayor eficiencia energética y una respuesta más estable en el uso cotidiano.

En la experiencia visual hay una mejora concreta, aunque no en todos los aspectos. El Galaxy A07 mantiene la pantalla de 6.7 pulgadas y la resolución HD+, iguales a las del Galaxy A06, pero incorpora una tasa de refresco de 90 Hz en lugar de los 60 Hz del modelo anterior. Este ajuste es el que aporta una navegación más fluida al desplazarse por la interfaz, redes sociales y aplicaciones de contenido.

El apartado fotográfico no presenta cambios en hardware respecto al modelo anterior. El Galaxy A07 conserva una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un sensor de profundidad de 2 MP, además de una cámara frontal de 8 MP. Las diferencias se limitan al procesamiento de imagen, apoyado por el nuevo procesador.

La batería se mantiene sin cambios en capacidad. Al igual que el Galaxy A06, el Galaxy A07 integra una batería de 5.000 mAh, pensada para cubrir una jornada completa de uso. La mejora está en el aprovechamiento energético, favorecido por el chip más eficiente.

En construcción, el Galaxy A07 presenta un diseño más delgado, con 7,6 mm de grosor, e incorpora certificación IP54, que indica resistencia al polvo y a salpicaduras de agua según la clasificación oficial de Samsung. Esta protección está pensada para el uso cotidiano y no implica resistencia a la inmersión.

En software, el equipo ejecuta Android con One UI 7 y marca una diferencia clara frente a su antecesor. Mientras que el Galaxy A06 sigue la política estándar de la gama de entrada, sin un compromiso público de soporte extendido, Samsung garantiza para el Galaxy A07 seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad, ampliando de forma significativa su vida útil.

Qué cambia entre el Galaxy A07 y el Galaxy A06

Característica Galaxy A07 Galaxy A06 Procesador MediaTek Helio G99 (6 nm) Procesador MediaTek de 12 nm (CPU Octa-Core) Pantalla 6.7 pulgadas, HD+, 90 Hz 6.7 pulgadas, HD+, 60 Hz Grosor 7.6 mm 8.0 mm Protección Certificación IP54 No especificada Soporte de software 6 actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad Soporte estándar de la gama

En Colombia, el Galaxy A07 se comercializa dentro del rango típico de la gama de entrada, con precios aproximados entre COP 360.000 y COP 430.000. Con una tasa de cambio aproximada de 1 USD ≈ 4.000 COP, eso equivale a cerca de USD 90 a USD 108, dependiendo de la versión y el distribuidor.

En México, el equipo se ubica en un rango comparable al de otros modelos recientes de la serie Galaxy A, mientras que en Latinoamérica el precio varía de acuerdo con el mercado y el canal de venta.

Para quienes buscan un teléfono funcional dentro de la gama accesible, el Galaxy A07 se consolida como una actualización centrada en rendimiento, fluidez de pantalla y soporte prolongado, manteniendo una propuesta coherente frente a su antecesor directo.

Imagen: Samsung / Editada con IA (ChatGPT)