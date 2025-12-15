El Google Pixel 10a aún no ha sido presentado de forma oficial, pero una filtración procedente de documentación de certificación para Verizon ya permite anticipar parte de su propuesta. Estos registros se basan en fichas técnicas preliminares y suelen aparecer antes del lanzamiento comercial.
Según la información conocida hasta ahora, el dispositivo mantendría una pantalla OLED de 6,28 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. De confirmarse estos datos, no existiría una mejora clara frente al Pixel 9a, que ya ofrece prestaciones muy similares.
En diseño, el Google Pixel 10a apuntaría a una evolución mínima. Google volvería a prescindir de la barra horizontal de cámaras y apostaría por un módulo trasero plano y discreto, acompañado de marcos ligeramente más delgados que refinan el aspecto general.
El rendimiento sería uno de los apartados más continuistas. Todo indica que el Pixel 10a integraría el procesador Tensor G4 con 8 GB de RAM. Se trata de la misma configuración del Pixel 9a, una decisión que prioriza estabilidad, eficiencia energética y soporte prolongado frente a un aumento de potencia.
En fotografía, los datos conocidos no anticipan cambios de hardware. El conjunto repetiría con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 13 MP. Las posibles mejoras quedarían vinculadas al procesado de imagen y a ajustes de software.
La batería filtrada sería de 5.100 mAh e incluiría carga inalámbrica y certificación IP68. En la práctica, y siempre a partir de información no oficial, los cambios del Pixel 10a se limitarían a un diseño refinado y a su previsible llegada con una versión más reciente de Android.
Imagen: Editada con IA / ChatGPT