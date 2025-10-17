Oficial: estos son los precios y la disponibilidad del Xiaomi 15T y 15T Pro en Colombia

Xiaomi oficializó en Colombia su nueva Serie 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, dos celulares que apuntan al segmento de gama media-alta con especificaciones que se acercan a las de un flagship. Ambos llegan con cámaras desarrolladas junto a Leica, los nuevos procesadores MediaTek Dimensity y el estreno mundial de HyperOS 3, el sistema operativo con IA generativa que promete cambiar la experiencia del usuario.

“Este lanzamiento es un paso firme en nuestra estrategia de premiumización del portafolio. Queremos acercar lo mejor de la tecnología a los consumidores colombianos”, aseguró Juan Pablo Cortés, Sales Director KA de Xiaomi Colombia, durante el evento de lanzamiento el 16 de octubre.

Cámaras Leica con zoom profesional y fotografía realista

La alianza con Leica sigue siendo el sello distintivo de Xiaomi, y en esta ocasión se traslada a ambos modelos. El Xiaomi 15T Pro integra una triple cámara con distancias focales que van de 15mm a 230mm, e incluye un teleobjetivo Leica 5x Pro, capaz de lograr un zoom óptico de 5x y uno híbrido de hasta 10x. Su sensor principal de 50 MP con lente Leica Summilux f/1.62 y el nuevo Light Fusion 900 ofrece una captura de detalle sobresaliente incluso en condiciones de baja luz.

Por su parte, el Xiaomi 15T también incluye una cámara triple Leica con un sensor principal de 50 MP (Light Fusion 800, f/1.7), que combina buena luminosidad y realismo en color. Ambos dispositivos usan la plataforma de fotografía computacional Xiaomi AISP 2.0, que optimiza el color y el tono para generar imágenes más naturales, junto con los modos de retrato y filtros Leica, que replican el estilo documental de la marca alemana.

Rendimiento potente, carga rápida y nuevo sistema HyperOS 3

En el corazón de los equipos están los nuevos MediaTek Dimensity, diseñados con procesos de 3 nanómetros. El Xiaomi 15T Pro integra el Dimensity 9400+, mientras que el Xiaomi 15T usa el Dimensity 8400 Ultra, ambos optimizados para eficiencia energética y multitarea intensiva.

“La línea Dimensity impulsa algunos de los dispositivos más avanzados del mundo, y su adopción sigue creciendo en Colombia”, explicó Patricia Velásquez, directora adjunta de MediaTek para la región.

En autonomía, ambos modelos ofrecen baterías de 5500 mAh con carga rápida HyperCharge: 90W por cable y 50W inalámbrica en el 15T Pro, y 67W por cable en el 15T. En la práctica, esto significa pasar de 0 a 100 % en menos de 30 minutos.

El debut global de Xiaomi HyperOS 3 marca otro hito. Este sistema introduce una interfaz más limpia, multitarea mejorada, IA generativa integrada y una nueva estética visual que busca unificar todo el ecosistema de Xiaomi. Será la base de todos los nuevos dispositivos de la marca a partir de 2026.

Diseño resistente y disponibilidad en Colombia

Tanto el 15T como el 15T Pro llegan con un diseño refinado, pantalla AMOLED protegida con Corning Gorilla Glass 7i y certificación IP68 contra polvo y agua. El acabado es minimalista y elegante, con bordes más delgados y tonos sobrios.

El Xiaomi 15T Pro se venderá en Negro, Gris y Oro Mocca, mientras que el Xiaomi 15T estará disponible en Negro, Gris y Oro Rosa. Ambos modelos podrán adquirirse desde el 16 de octubre en mi.com/co, Xiaomi Store y distribuidores autorizados.

Los precios oficiales son:

Xiaomi 15T Pro: desde $3.999.900 COP

Xiaomi 15T: desde $2.999.900 COP

Además, Xiaomi acompañó el lanzamiento con nuevos accesorios: el Xiaomi Watch S4, la Smart Band 10 Glimmer Edition y los OpenWear Stereo Pro, con diseño abierto y enfoque en comodidad y sonido ambiental.

Imagen: Montaje ENTER.CO