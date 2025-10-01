Motorola confirmó oficialmente que presentará en China a finales de octubre de 2025 el Moto X70 Air. El anuncio se hizo con un teaser en el que se destaca que el dispositivo será ultradelgado y que integrará funciones de inteligencia artificial bajo el lema “Air with AI”.



Hasta ahora, la compañía no ha publicado la ficha técnica oficial ni el precio del equipo. Solo se sabe por imágenes promocionales que tendrá un diseño minimalista, botones laterales y una parte trasera con al menos dos cámaras y una textura especial.

En registros regulatorios de China (TENAA) apareció un modelo identificado como XT2533-4, que podría corresponder al X70 Air. Ese documento menciona pantalla LCD de 6,72 pulgadas con resolución 1.5K, procesador de 2,4 GHz, hasta 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, batería de 5.000 mAh y cámaras traseras de 50 + 8 MP junto con una frontal de 32 MP. Motorola no ha confirmado que esta información pertenezca a su nuevo modelo.

Sobre el grosor, no existe cifra oficial. Los rumores lo sitúan entre 5,6 y 5,8 mm, lo que lo pondría en línea con los modelos más delgados actuales. Sin embargo, también circula un registro con 8,7 mm, que algunos analistas atribuyen a otro dispositivo.

El panorama competitivo ya tiene dos protagonistas confirmados, el iPhone Air, lanzado en septiembre con grosor oficial de 5,6 mm, y el Samsung Galaxy S25 Edge, con perfil de 5,8 mm. Ambos equipos ya están disponibles en mercados internacionales y marcan el estándar de esta categoría.

Por ahora, el Moto X70 Air está confirmado solo para China. Analistas apuntan a que podría llegar al resto del mundo bajo el nombre Motorola Edge 70, con un precio estimado de entre 700 y 900 dólares, aunque esto sigue sin confirmación oficial.

Con este anuncio, Motorola busca entrar en la carrera de los smartphones más delgados del mundo, una categoría en la que el diseño estilizado y las funciones inteligentes son tan importantes como el rendimiento y la autonomía. Su lanzamiento oficial será la clave para despejar las dudas sobre sus especificaciones reales.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT