La línea Moto G sigue siendo el terreno donde Motorola libra sus batallas más interesantes. En este Moto G77 vs Moto G86, el G77 llegó hace apenas un mes y ya pone en jaque a su hermano mayor, el G86, que lleva nueve meses en el mercado. Los separa una diferencia de precio, pero en la práctica cada teléfono apunta a un tipo de usuario distinto.

El G86 usa un procesador más moderno y eficiente que el del G77, lo que se nota al jugar, editar fotos o tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. El G77, por su parte, llega con Android 16 de fábrica y una pantalla Extreme AMOLED de 10 bits capaz de reproducir más de mil millones de colores, mientras que el G86 salió con Android 15 y aún no tiene fecha confirmada de actualización.

Más potencia de un lado, más pantalla del otro

El Moto G86 usa el procesador MediaTek Dimensity 7060, fabricado con una tecnología más avanzada que el Dimensity 6400 del G77. En términos simples, eso significa que ofrece mejor rendimiento con menor consumo de batería, algo que se percibe especialmente tras varias horas de uso intenso.

En pantalla, ambos montan tecnología OLED con refresco de 120 Hz, colores intensos y animaciones fluidas. El G77 tiene una pantalla ligeramente más grande, de 6,78 pulgadas, alcanza hasta 5000 nits de brillo máximo y cubre el 100 % del espacio de color DCI-P3. El G86 presume de ser la pantalla pOLED más brillante del segmento y suma Wi-Fi 6, una generación por encima del Wi-Fi 5 del G77.

La cámara y el agua cambian la ecuación

El G77 tiene una cámara principal de 108 MP con estabilización óptica de imagen, apertura f/1.7 y flash LED dual. En la práctica, esto se traduce en mayor captación de luz y más detalle, especialmente de noche o en interiores. El G86 tiene 50 MP con estabilización óptica y graba video en 4K a 30 fotogramas por segundo, la resolución más alta habitual en este rango de precio.

En resistencia al agua, la diferencia es clara. El G86 tiene certificación IP68 e IP69 y resiste inmersión y condiciones exigentes. El G77 llega a IP64, lo que significa que tolera salpicaduras y derrames accidentales, pero no inmersiones. Ambos superan la certificación militar MIL-STD 810H, pero para quien usa el teléfono cerca del agua con frecuencia, esa distinción es determinante.

Moto G77 vs Moto G86, la decisión que Motorola te obliga a tomar

El G86 es la opción más completa si buscas durabilidad, rendimiento sostenido y la mejor calidad de video disponible en este segmento. Su certificación IP68 e IP69 lo convierte en el más resistente de los dos, y Wi-Fi 6 garantiza conexiones más rápidas y estables en redes modernas.

El G77 responde mejor si la fotografía y la pantalla son tu prioridad. Su cámara de 108 MP con apertura f/1.7, su panel Extreme AMOLED Super HD 1.5K con 5000 nits y Android 16 desde el primer día lo convierten en una propuesta sólida. Ambos modelos cargan a 33W, incluyen cargador y funda protectora en la caja, y tienen batería de 5200 mAh.

Elige el Moto G86 si la resistencia al agua y el rendimiento son lo primero. Elige el Moto G77 si priorizas la fotografía, la pantalla o el software más actualizado. El G77 tiene un precio que ronda los 300–350 dólares, mientras que el G86 puede encontrarse desde los 200 dólares en adelante en promociones, disponibles en el sitio oficial de Motorola y minoristas autorizados. Los precios pueden variar según el país y el canal de venta.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT