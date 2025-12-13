Reducir la dependencia del cargador es uno de los principales enfoques del Motorola Moto G67 Power 5G. Para eso incorpora una batería de 7.000 mAh, pensada para jornadas prolongadas, junto con una carga de 30 W que permite recargar en menos tiempo cuando es necesario.

La pantalla tiene un impacto directo en el uso diario. El panel LCD de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, con desplazamientos más fluidos al usar aplicaciones y consumir contenido. La protección Gorilla Glass 7i, el revestimiento antihuellas y la tecnología Aqua Touch ayudan a mantener una buena respuesta táctil incluso con los dedos húmedos.

El equipo integra el procesador Snapdragon 7s Gen 2 fabricado en 4 nm, orientado a un equilibrio entre rendimiento y consumo energético. Se combina con 8 GB de RAM, ampliables mediante RAM Boost, y almacenamiento interno de 128 o 256 GB, suficiente para el uso diario sin expansión externa.

En fotografía, responde a necesidades habituales. La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel y enfoque automático, pensada para fotos de uso diario y escenas con poca luz. El lente ultra gran angular de 8 MP resulta útil en fotos grupales o espacios amplios. La cámara frontal de 32 MP cubre selfies y videollamadas con grabación en alta resolución.

Te puede interesar Motorola Moto G86 5G: pantalla ultrabrillante, gran autonomía y diseño con sello premium

El diseño prioriza practicidad. El cuerpo con acabado en cuero vegano mejora el agarre, mantiene un grosor de 8,6 mm y un peso de 210 gramos, y cuenta con certificación IP64 contra polvo y salpicaduras. El equipo se ofrece en colores Pantone Cilantro, Parachute Purple y Blue Curacao.

El Moto G67 Power 5G ofrece una experiencia multimedia apoyada en altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, micrófonos duales y conector para auriculares. En software llega con Android 15, lector de huellas lateral, desbloqueo facial, funciones de seguridad ThinkShield y control por voz mediante Google Gemini.

En conectividad, es compatible con redes 5G sub-6, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.1. Funciona con doble SIM física y no incluye NFC, un punto a considerar según el tipo de uso.

Sobre la disponibilidad, el Moto G67 Power 5G se lanzó en India en noviembre de 2025 y ya se comercializa a través de tiendas como Flipkart y Motorola.com. En ese mercado, su precio se sitúa alrededor de ₹16.000, equivalentes aproximadamente a USD 200–225 y a COP 760.000 a COP 860.000, valores que varían a nivel global.

Por ahora, Motorola no confirmó fechas para otros mercados, aunque por el historial de la serie Moto G Power su llegada a América Latina y Europa podría darse durante los primeros meses de 2026.

Tabla de especificaciones del Motorola Moto G67 Power 5G

Especificación Detalle Sistema operativo Android 15 Pantalla 6,7″ LCD Full HD+ Resolución 2400 x 1080 píxeles (391 ppp) Tasa de refresco 120 Hz Protección Gorilla Glass 7i, Aqua Touch Procesador Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Memoria RAM 8 GB (RAM Boost hasta 24 GB) Almacenamiento 128 GB / 256 GB microSD No Cámara principal 50 MP Sony LYTIA 600 + 8 MP ultra gran angular Cámara frontal 32 MP Video UHD / FHD Batería 7.000 mAh Carga 30 W Audio Altavoces estéreo con Dolby Atmos Conector de auriculares Sí Seguridad Huella dactilar, desbloqueo facial, ThinkShield Conectividad 5G sub-6, Wi-Fi doble banda, Bluetooth 5.1 NFC No SIM Doble SIM (pSIM + pSIM) Resistencia IP64 Materiales Cuero vegano Colores Pantone Cilantro, Parachute Purple, Blue Curacao Peso 210 g Disponibilidad India Posible llegada a otros mercados América Latina y Europa (por confirmar) Precio estimado 200–225 USD / 760.000–860.000 COP

Imagen:

Captura de Pantalla YouTube