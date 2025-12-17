Motorola presenta el Moto G Power (2026), un modelo que mantiene la base técnica de su antecesor y suma ajustes concretos en batería, cámara frontal y software. La propuesta está orientada a usuarios que priorizan autonomía, resistencia y un funcionamiento estable en el uso diario.

El dispositivo integra una pantalla IPS FHD+ de 6.8 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz y modo de alto brillo de hasta 1,000 nits. En el uso cotidiano, esto facilita la lectura y el consumo de contenido en exteriores sin depender de configuraciones manuales.

En durabilidad, el Moto G Power (2026) incorpora certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, protección Corning Gorilla Glass 7i y pruebas MIL-STD-810H. Este conjunto está pensado para resistir caídas accidentales, humedad y condiciones exigentes del día a día.

El apartado fotográfico mantiene la cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen y suma un sensor ultra gran angular y macro de 8 MP. La cámara frontal pasa a 32 MP, orientada a videollamadas y selfies con mayor definición, apoyadas por funciones de cámara asistidas por IA.

El rendimiento se apoya en el procesador MediaTek Dimensity 6300, acompañado de 8 GB de RAM y la función RAM Boost con IA, que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual. Esta configuración busca una experiencia fluida en aplicaciones de uso común y multitarea ligera.

La batería de 5,200 mAh ofrece referencias de hasta dos días de uso mixto y conserva más del 80 % de su capacidad tras 1,000 ciclos de carga. Es compatible con carga TurboPower de 30 W mediante cargador Motorola compatible, que puede venderse por separado.

El Moto G Power (2026) llega con Android 16 e integra funciones como Moto Secure, Family Space, ThinkShield, Smart Connect y Circle to Search. Está disponible en colores PANTONE Pure Cashmere y PANTONE Evening Blue, con acabado inspirado en cuero.

En disponibilidad, el Moto G Power (2026) se venderá desbloqueado en Estados Unidos desde el 8 de enero, con un precio de 299,99 dólares, a través de Motorola, Amazon y Best Buy. En Canadá estará disponible el mismo día por 449,99 dólares canadienses, exclusivamente en motorola.ca. Motorola no ha confirmado su lanzamiento en otros países.

Qué cambia en el Moto G Power (2026)

Característica Moto G Power (2026) Moto G Power (2025) Sistema operativo Android 16 Android 15 Cámara frontal 32 MP 16 MP Batería 5,200 mAh 5,000 mAh Protección de pantalla Corning Gorilla Glass 7i Gorilla Glass (generación previa) Resistencia IP68 / IP69 + MIL-STD-810H IP68 / IP69 + MIL-STD-810H Carga 30 W por cable 30 W por cable + 15 W inalámbrica Colores PANTONE Pure Cashmere, Evening Blue Acabado tipo cuero

Imagen: Editada con IA / ChatGPT