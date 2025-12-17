Motorola presenta el Moto G Power (2026), un modelo que mantiene la base técnica de su antecesor y suma ajustes concretos en batería, cámara frontal y software. La propuesta está orientada a usuarios que priorizan autonomía, resistencia y un funcionamiento estable en el uso diario.
El dispositivo integra una pantalla IPS FHD+ de 6.8 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz y modo de alto brillo de hasta 1,000 nits. En el uso cotidiano, esto facilita la lectura y el consumo de contenido en exteriores sin depender de configuraciones manuales.
En durabilidad, el Moto G Power (2026) incorpora certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, protección Corning Gorilla Glass 7i y pruebas MIL-STD-810H. Este conjunto está pensado para resistir caídas accidentales, humedad y condiciones exigentes del día a día.
El apartado fotográfico mantiene la cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen y suma un sensor ultra gran angular y macro de 8 MP. La cámara frontal pasa a 32 MP, orientada a videollamadas y selfies con mayor definición, apoyadas por funciones de cámara asistidas por IA.
El rendimiento se apoya en el procesador MediaTek Dimensity 6300, acompañado de 8 GB de RAM y la función RAM Boost con IA, que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual. Esta configuración busca una experiencia fluida en aplicaciones de uso común y multitarea ligera.
La batería de 5,200 mAh ofrece referencias de hasta dos días de uso mixto y conserva más del 80 % de su capacidad tras 1,000 ciclos de carga. Es compatible con carga TurboPower de 30 W mediante cargador Motorola compatible, que puede venderse por separado.
El Moto G Power (2026) llega con Android 16 e integra funciones como Moto Secure, Family Space, ThinkShield, Smart Connect y Circle to Search. Está disponible en colores PANTONE Pure Cashmere y PANTONE Evening Blue, con acabado inspirado en cuero.
En disponibilidad, el Moto G Power (2026) se venderá desbloqueado en Estados Unidos desde el 8 de enero, con un precio de 299,99 dólares, a través de Motorola, Amazon y Best Buy. En Canadá estará disponible el mismo día por 449,99 dólares canadienses, exclusivamente en motorola.ca. Motorola no ha confirmado su lanzamiento en otros países.
Qué cambia en el Moto G Power (2026)
|Característica
|Moto G Power (2026)
|Moto G Power (2025)
|Sistema operativo
|Android 16
|Android 15
|Cámara frontal
|32 MP
|16 MP
|Batería
|5,200 mAh
|5,000 mAh
|Protección de pantalla
|Corning Gorilla Glass 7i
|Gorilla Glass (generación previa)
|Resistencia
|IP68 / IP69 + MIL-STD-810H
|IP68 / IP69 + MIL-STD-810H
|Carga
|30 W por cable
|30 W por cable + 15 W inalámbrica
|Colores
|PANTONE Pure Cashmere, Evening Blue
|Acabado tipo cuero
Imagen: Editada con IA / ChatGPT