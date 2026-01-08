Durante casi siete años, los teléfonos plegables han sido presentados como el siguiente gran salto del smartphone, pero su adopción sigue siendo marginal, una situación que hoy se refleja en propuestas como el Samsung Galaxy Z TriFold. A pesar de avances constantes, el mercado masivo no ha terminado de adoptarlos debido a dudas sobre durabilidad, precio y beneficios reales frente a teléfonos tradicionales.

Fabricantes como Samsung, Google, Huawei y Honor han invertido de forma sostenida en esta categoría y han lanzado modelos cada vez más complejos. Aun así, los plegables representan alrededor del 2 % de los envíos globales de smartphones, una señal clara de que el interés no se ha traducido en adopción a gran escala.

Diversos análisis técnicos y evaluaciones de uso realizadas entre 2024 y 2025 apuntan a una misma conclusión. Aunque los teléfonos plegables han mejorado en ingeniería, esos avances no se reflejan de forma consistente en una experiencia diaria más confiable.

Las bisagras siguen siendo componentes sometidos a alto desgaste con el uso continuo, mientras que las pantallas flexibles muestran mayor propensión a marcas, pliegues visibles y deterioro con el tiempo en comparación con paneles tradicionales. A esto se suma que las reparaciones fuera de garantía suelen ser significativamente más costosas, un factor que pesa de forma decisiva en la percepción de valor y en la intención de compra.

Te puede interesar: Samsung Galaxy Z TriFold ya es oficial, el triple plegable que quiere reemplazar tu móvil y tablet

El lanzamiento del Samsung Galaxy Z TriFold concentra muchas de estas tensiones. Con un diseño de tres paneles y dos bisagras, una pantalla interna cercana a las 10 pulgadas y un precio aproximado de US$2,500, el dispositivo se posiciona entre los teléfonos más caros del mercado y apunta claramente a un público de entusiastas.

Más innovación, más concesiones

En términos de construcción, las pruebas iniciales muestran avances claros. El TriFold se siente rígido al cerrarse, no presenta huecos visibles entre secciones y sus bisagras ofrecen una resistencia uniforme. Estos elementos reflejan la experiencia acumulada por Samsung desde sus primeras generaciones de plegables.

Sin embargo, el uso diario evidencia fricciones prácticas. El proceso de plegado exige seguir un orden específico y, cuando no se respeta, el sistema emite alertas visuales y vibraciones que interrumpen la interacción y refuerzan la percepción de complejidad constante.

La ergonomía es uno de los puntos más cuestionados en evaluaciones externas. El módulo de cámaras concentra el peso en la parte superior, lo que genera fatiga en sesiones prolongadas como tableta. Además, las hendiduras de las bisagras interfieren con algunos gestos de navegación y afectan la fluidez.

La pantalla interna ofrece ventajas claras para multitarea y consumo multimedia, pero presenta reflejos notorios bajo iluminación intensa y mantiene dos pliegues visibles perceptibles al tacto. En un dispositivo de este precio, estos detalles influyen directamente en la percepción de refinamiento.

Experiencia diaria y valor para el usuario

En fotografía, los resultados no acompañan el posicionamiento premium. Pruebas comparativas muestran que, en condiciones de poca luz, las imágenes presentan ruido y menor definición que las obtenidas por smartphones convencionales de gama media y alta con precios inferiores.

El sistema de autenticación también implica concesiones. El lector de huellas ubicado en el botón lateral resulta menos preciso y más lento que los sensores bajo pantalla habituales, afectando una acción cotidiana que se repite decenas de veces al día.

La experiencia de audio queda condicionada por el diseño plegable. La separación estéreo es limitada y, aunque el sonido es aceptable para un teléfono, no alcanza el nivel esperado para un dispositivo que busca sustituir parcialmente a una tableta.

La autonomía es uno de los puntos más críticos señalados en pruebas reales. La batería de 5,600 mAh resulta justa para una pantalla de este tamaño y el consumo aumenta con video, juegos y multitarea, obligando a recargar antes de finalizar la jornada. Las velocidades de carga de 45 W por cable y 15 W inalámbricos quedan por debajo de las de varios teléfonos no plegables recientes.

En software, Samsung apuesta por el modo DeX para aprovechar la pantalla grande como un espacio de trabajo, permitiendo abrir varias aplicaciones a la vez y moverlas como en una computadora. En la práctica, muchas apps no están preparadas para ese formato y el sistema no mantiene la continuidad al cambiar entre pantallas, lo que obliga a reiniciar tareas y reduce su utilidad real.

Un experimento ambicioso en un mercado de nicho

Las pruebas de durabilidad extrema refuerzan la cautela. Dos bisagras duplican los puntos de estrés y aumentan la exposición al polvo y a la presión física. Aunque el dispositivo cuenta con certificación IP48, evaluaciones independientes muestran que el mecanismo sigue siendo vulnerable en escenarios de uso exigente.

El contexto de mercado tampoco juega a favor. Los dispositivos de triple pliegue representan una fracción mínima dentro de una categoría que ya es de nicho. Analistas y operadores los consideran más una vitrina tecnológica que un producto destinado a generar volumen.

En conjunto, el Galaxy Z TriFold funciona como una muestra clara de hasta dónde ha llegado la ingeniería de los teléfonos plegables y de los retos que aún deben resolverse. La ambición técnica es evidente, pero el precio, la ergonomía, la durabilidad y la madurez del software avanzan a ritmos distintos. Para el usuario final, las pruebas ofrecen una conclusión clara. En su estado actual, más pliegues no siempre se traducen en una mejor experiencia, aunque sí marcan el camino para futuras mejoras.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT