Huawei presentó oficialmente en China la serie Nova 15 el 22 de diciembre. La nueva familia de gama media introduce cambios relevantes en diseño, autonomía y fotografía, con una diferenciación clara entre el modelo estándar y las versiones Pro y Ultra, que incorporan funciones propias de segmentos superiores.

La estrategia de Huawei con esta generación pasa por reforzar dos frentes clave dentro de la serie Nova. La marca busca una identidad visual más marcada y una mejora tangible en la experiencia de uso diaria, con especial atención a pantalla, cámara y batería, sin alterar el posicionamiento histórico de la línea.

Diseño renovado y pantallas 1,5K con tecnología LTPO

El Nova 15 mantiene un diseño más conservador, con un módulo trasero vertical heredado de la generación previa. En contraste, los Nova 15 Pro y Nova 15 Ultra adoptan una isla de cámara horizontal de doble anillo que recorre todo el ancho del equipo e integra sensores y flash LED en un único bloque.

Nova 15

Nova 15 Pro

Nova 15 Ultra

Los tres modelos utilizan marcos planos, lo que mejora el agarre y el uso con una sola mano. El Nova 15 Ultra refuerza su posicionamiento con certificaciones IP68 e IP69, ampliando la resistencia frente a agua, polvo y calor, además de un cuerpo que reduce su grosor hasta los 6,8 mm.

En el frontal, el Nova 15 integra una pantalla OLED plana de 6,7 pulgadas, mientras que los modelos Pro y Ultra incorporan paneles OLED 2.5D de 6,84 pulgadas. Toda la serie ofrece resolución 1,5K, una tasa de refresco adaptativa LTPO de 1 a 120 Hz y marcos más delgados.

Fotografía de 50 MP y autonomía como ejes de la serie

El apartado fotográfico se apoya en un sensor principal RYYB de 50 megapíxeles presente en los tres dispositivos. El Nova 15 y el Nova 15 Pro combinan este sensor con un telefoto de 12 MP orientado a retrato y un ultra gran angular de 13 MP pensado para fotografía cotidiana.

El Nova 15 Ultra eleva la propuesta con un sistema triple RYYB. Integra un ultra gran angular de 50 MP, un telefoto periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,7x y hasta 100x digital, además de una apertura variable física y un sensor multiespectral Red Maple enfocado en la mejora del color.

En cámaras frontales, el Nova 15 incorpora una cámara selfie de 50 MP con enfoque automático. Los modelos Pro y Ultra mantienen una doble cámara frontal encabezada por un sensor principal de 50 MP AF, orientada a selfies, video y funciones avanzadas de reconocimiento.

La autonomía es uno de los pilares de la serie. El Nova 15 equipa una batería de 6.000 mAh, mientras que los Nova 15 Pro y Nova 15 Ultra alcanzan los 6.500 mAh. Todos soportan carga rápida por cable de 100 W y el Ultra añade carga inalámbrica de 50 W.

En rendimiento, el Nova 15 y el Nova 15 Pro incorporan el procesador Kirin 8020, con una mejora de hasta un 42 por ciento frente a la generación anterior. El Nova 15 Ultra utiliza el Kirin 9010S, con un incremento de rendimiento del 18 por ciento respecto al Nova 14 Ultra. Toda la serie llega con HarmonyOS 6.

Disponibilidad y precios

En disponibilidad, Huawei confirmó que la serie Nova 15 ya se encuentra a la venta en China. Por ahora, la compañía no ha comunicado fechas ni mercados para su despliegue internacional, manteniendo su estrategia habitual de lanzamientos escalonados por región.

En precio, medios especializados en China sitúan al Nova 15 estándar en aproximadamente 2.999 CNY, lo que equivale a unos 420 dólares. El Nova 15 Pro se ubica en torno a 3.699 CNY, cerca de 520 dólares, mientras que el Nova 15 Ultra alcanza los 4.199 CNY, unos 590 dólares al cambio. Huawei aún no ha confirmado cuándo ni a qué precio llegará la serie a otros mercados.

Imagen: Editada con IA / Gemini