Honor prepara un cambio relevante en su portafolio con la llegada de la serie Honor Win, una nueva familia que sustituye a los modelos GT y redefine su estrategia en el segmento de alto rendimiento. La marca apunta a ofrecer potencia sostenida y mayor autonomía en dispositivos pensados para uso intensivo.



La serie GT nació como una propuesta centrada en el desempeño, pero con el tiempo perdió visibilidad dentro del catálogo. De acuerdo con información publicada por el medio chino CNMO, Honor habría decidido cancelar la evolución de esta línea para dar paso a una nueva familia con un posicionamiento más claro como buque insignia de alto rendimiento.

Los primeros renders de la serie Honor Win muestran variantes en color negro, azul y cian, con un marco metálico plano y un módulo de cámaras horizontal de gran tamaño que integra tres sensores, flash y un diseño claramente diferenciado.

Uno de los elementos más llamativos del diseño es la inclusión de un ventilador de refrigeración activo integrado en el módulo trasero. Esta solución busca mantener el rendimiento estable durante sesiones prolongadas de juego o multitarea exigente, una característica poco habitual fuera de smartphones con enfoque gaming.

La serie estaría compuesta por dos modelos. El Honor Win integraría el procesador Snapdragon 8 Elite, mientras que el Honor Win Pro incorporaría el Snapdragon 8 Gen 5, con un mayor margen de potencia y eficiencia para los usuarios más exigentes.

La autonomía se perfila como uno de los pilares de la serie. Al menos uno de los modelos, previsiblemente el Honor Win Pro, incorporaría una batería de 10.000 mAh con carga rápida de hasta 100 W por USB-C, una combinación pensada para reducir la dependencia del cargador en jornadas prolongadas.

En otros apartados, la serie Honor Win contaría con una pantalla plana AMOLED de alrededor de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K, lector de huellas ultrasónico 3D, resistencia al agua y un sistema de cámaras encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles.

Por ahora, Honor no ha confirmado fechas de lanzamiento, precios ni disponibilidad internacional. Toda la información debe considerarse preliminar hasta un anuncio oficial, aunque las filtraciones ya perfilan a la serie Win como uno de los movimientos más ambiciosos de la marca en el segmento de alto rendimiento.

