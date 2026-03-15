El iPhone 17e vs iPhone 16e los separa apenas un año y una generación de chip. Apple mantuvo el mismo precio, mejoró lo que más se le criticaba al 16e y dejó igual lo que ya funcionaba. Aquí está todo lo que cambió y lo que no.

Lo que cambió en el papel y lo que se nota en el día a día

El salto más importante está en el procesador. El iPhone 17e lleva el chip A19 que en pruebas de Geekbench 6 muestra alrededor de un 15-20% más de rendimiento en núcleo único y multinúcleo frente al A18 del 16e. Se siente al abrir apps, procesar fotos y sostener cargas pesadas sin que el teléfono pierda el paso.

Pero la mejora que más se nota en el uso diario es MagSafe. El 16e fue el único iPhone moderno de Apple que llegó sin compatibilidad magnética, lo que lo dejaba fuera de cargadores de auto, carteras y baterías externas del ecosistema. El 17e lo corrige con carga inalámbrica de hasta 15W vía MagSafe o Qi2 frente a los 7.5W de carga Qi básica del modelo anterior.

El almacenamiento base sube de 128 GB a 256 GB sin mover el precio. Para un teléfono sin ranura para tarjeta externa eso no es un detalle menor. Y el Ceramic Shield estrena segunda generación que según Apple mejora la resistencia frente a caídas respecto al del 16e.

Lo que no cambió y sigue siendo el punto débil

Por fuera los dos teléfonos son casi el mismo. Misma pantalla OLED de 6.1 pulgadas, mismo 60Hz, misma resolución de 2532 x 1170 píxeles, mismo brillo de 800 nits típico y 1200 nits pico en HDR. Sin 120Hz, sin Dynamic Island, sin ultra gran angular. El notch sigue siendo el notch.

La cámara trasera tampoco se movió. Un solo sensor de 48 MP con apertura f/1.6, estabilización óptica y zoom óptico de 2x en ambos modelos. La batería da las mismas 26 horas de reproducción de video que promete Apple y la carga rápida por cable funciona igual en los dos con adaptador de 20W o más.

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, 5G, altavoces estéreo e IP68 todo igual. Son dos teléfonos casi gemelos que se diferencian por dentro no por fuera.

iPhone 17e vs iPhone 16e: precio, disponibilidad global y cuál conviene comprar

El iPhone 17e llegó a tiendas el 11 de marzo de 2026 y está disponible en más de 59 países. En Estados Unidos el modelo de 256 GB cuesta $599 dólares y el de 512 GB sube a $799 dólares. En España los precios son 709 y 959 euros respectivamente. Solo hay dos opciones de almacenamiento disponibles para este modelo.

El iPhone 16e fue descontinuado con el lanzamiento del 17e pero todavía se consigue en tiendas de terceros y distribuidores autorizados. Apple lo vendió en tres versiones 128 GB a $599 dólares, 256 GB a $699 dólares y 512 GB a $899 dólares. Con el relevo generacional ya se ven rebajas de entre el 10% y el 15% según el mercado y el distribuidor.

El resumen es sencillo. Por $599 dólares el 17e da el doble de almacenamiento, MagSafe y un chip más nuevo. El 16e costaba lo mismo pero con 128 GB y carga inalámbrica Qi básica sin compatibilidad magnética. Para quienes vienen de un iPhone 13 o anterior el 17e es la compra más completa al mismo precio. Para quienes ya tienen un 16e el cambio solo tiene sentido si el almacenamiento o MagSafe son una necesidad real.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT