Mañana conoceremos las sorpresas que Apple tiene guardadas para nosotros. A parte del iPhone 13 esperamos otros dispositivos, aunque hasta el momento de evento no podremos saber con exactitud de cuáles serán. Pero seguramente será un evento que no querrás perderte. Por eso te contamos cómo ver el evento de Apple en vivo y no perderte ni un detalle. Nosotros también te contaremos todo lo que pase en este enlace.

¿A qué hora será el evento de Apple?

El evento será mañana, 14 de septiembre, y será transmitido en vivo desde el Apple Park en Cupertino, California. El evento de Apple será al medio día (hora local) y usualmente toman entre una hora y una hora y media.

¿Cómo podrás verlo?

El evento será transmitido por diferentes canales. Podrás verlo directamente en el sitio web de Apple; también tendrás la opción de verlo directamente en el canal de YouTube. Por supuesto, aquí también te dejamos el video para que no te pierdas ningún detalle.



¿Qué lanzamientos esperamos en el evento de Apple?

Por supuesto, el lanzamiento más esperado es el del iPhone 13. Además, esperamos el lanzamiento del Apple Watch Series 7, los Airpods 3 y la publicación de iOS 15, iPadOS 15 y MacOS Monterey. Además, sabemos que las tiendas se están preparando para vender cuatro dispositivos. Por un lado, podría ser un nuevo y colorido MacBook Air, que hemos visto filtraciones de su concepto anteriormente. Según expertos Apple presentaría un MacBook más este año, que tendría el Apple Silicon M1X; mientras que el M2 lo conoceríamos hasta el otro año. Por otro, también podría tratarse del lanzamiento de un Mac Mini, cuyas imágenes se filtraron hace unos meses.

El segundo dispositivo misterioso muy probablemente podría ser el iPad mini 6, que este año llegaría con cambio de diseño. Por fin tendría menos bíseles y le diríamos adiós al botón. Esto por supuesto significa que ya no tendríamos lector de huella. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos y Europa están comenzando año escolar, ellos funcionan en su mayoría con calendario B, el iPad mini 6 podría ser un dispositivo con buenas expectativas de ventas en estos meses.

Imagen: Apple.