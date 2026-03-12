El Infinix Note 60 Ultra vs 60 Pro es una de las comparativas de gama media más buscadas de 2026. Llegaron al mercado con semanas de diferencia, comparten pantalla, software y diseño general, pero no son intercambiables. Las diferencias no aparecen a primera vista; hay que revisar los detalles para entender qué cambió realmente entre un modelo y el otro.



Lo que sí cambia es sustancial. El Ultra llega con un chip más potente, más batería con tecnología silicio-carbono, el doble de almacenamiento máximo y comunicación satelital bidireccional. Cada mejora por separado parece incremental, pero sumadas configuran un salto de generación real que se siente en el uso diario.

El Note 60 Ultra es más rápido y los números lo confirman

El Dimensity 8400 Ultimate mueve sus núcleos a 3,25 GHz frente a los 2,7 GHz del Snapdragon 7s Gen 4 del Pro, lo que se traduce en apps que responden antes, transiciones más fluidas entre tareas y mejor desempeño sostenido en sesiones largas de juego. En Geekbench 6 el Ultra anota 6.033 puntos multinúcleo y 1.571 en núcleo único.

El Pro no tiene cifras publicadas en Geekbench todavía, pero el Snapdragon 7s Gen 4 maneja sin problema el uso cotidiano y gaming medio-alto. La diferencia real entre ambos chips se nota más en multitarea exigente y en aplicaciones que demandan procesamiento intensivo que en el uso general del día a día.

Donde el Ultra marca la diferencia

El Ultra monta un sensor principal de 200 MP en 1/1,4 pulgadas con teleobjetivo periscópico de 50 MP y zoom óptico 3,5x. Graba en 4K a 60 fps con HDR10+, lo que significa videos de movimiento rápido sin imágenes borrosas y mayor detalle en escenas con alto contraste. El Pro trabaja con 50 MP sin zoom óptico y graba en 4K a 30 fps.

La cámara frontal pasa de 13 MP en el Pro a 32 MP en el Ultra. Para quien hace videollamadas frecuentes o crea contenido, esa diferencia se nota de inmediato en nitidez y en la capacidad de capturar detalles en interiores sin depender de buena iluminación.

El Ultra lleva 7.000 mAh con tecnología silicio-carbono y carga a 100W por cable y 50W inalámbrica, suficiente para dos días de uso normal sin buscar el cargador y con la batería llena en menos de 50 minutos. El Pro tiene entre 6.000 y 6.500 mAh según mercado, carga a 90W y 30W inalámbrica, autonomía generosa que en uso moderado también supera el día con comodidad.

A favor del Pro hay argumentos físicos concretos, pesa 18 gramos menos y es 0,5 mm más fino, diferencia que se nota en bolsillo y en uso prolongado. Ambos comparten pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con 144 Hz, 4.500 nits de brillo pico, Gorilla Glass 7i, IP64, Android 16, audio JBL Hi-Res, NFC e infrarrojo. En el uso diario que no pasa por cámara ni rendimiento extremo, la experiencia es prácticamente la misma.

Infinix Note 60 Ultra vs 60 Pro: precio y disponibilidad en 2026

El Ultra es la versión más completa de la línea: mejor chip, mejor cámara, más batería y conectividad satelital bidireccional para emergencias fuera de cobertura. En los mercados donde ya tiene precio confirmado ronda los $770 USD y su disponibilidad global se confirma en el segundo trimestre de 2026.

El Pro, en cambio, ya está disponible en Filipinas y Malasia desde $345 USD y representa uno de los mejores valores del rango medio en lo que va de 2026. Para quien evalúa ambos desde cero con presupuesto ajustado, el Pro cubre el 90% de las necesidades a menos de la mitad del precio. Los precios varían por mercado; conviene consultar la tienda oficial de Infinix.

