Huawei anunció el Mate 80 Pro Max Wind Edition, una nueva variante dentro de la serie Mate 80 —presentada en noviembre pasado— que incorpora un ventilador de refrigeración activa dentro del módulo de cámara.

Huawei todavía no publicó información técnica formal sobre este sistema, pero todo indica que los detalles completos llegarán en el evento del 23 de marzo, cuando la compañía tiene confirmada la presentación de la serie Enjoy 90.

Qué cambia en el Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition frente al modelo estándar

El cambio más visible está en la parte trasera: el módulo de cámara del Wind Edition sobresale aún más del cuerpo que en el modelo estándar, y la mitad inferior del anillo tiene perforaciones. Ahí es donde Huawei instaló el ventilador activo, un componente hasta ahora asociado casi exclusivamente a teléfonos gaming.

Para hacer el espacio necesario, la marca eliminó uno de los cuatro sensores traseros del Mate 80 Pro Max original, por lo que el Wind Edition pasa a un sistema de triple cámara.

La idea detrás del ventilador es que el procesador Kirin 9030 Pro (según reportes) pueda sostener su rendimiento máximo durante más tiempo sin que el calor lo limite. Huawei también apunta a que este sistema podría ayudar a mantener temperaturas más bajas en el módulo de cámara durante grabaciones prolongadas de video.

Precio y disponibilidad

Por ahora Huawei no reveló el precio del Wind Edition, aunque debería aclararse en el evento del 23 de marzo. Lo que sí se sabe es que habrá dos versiones de almacenamiento —512 GB y 1 TB, ambas con 16 GB de RAM— y dos opciones de color.

El modelo estándar parte en China desde 7.999 yuanes, equivalente a unos 1.160 dólares al cambio.

El Mate 80 Pro Max Wind Edition ya está disponible para preorden en China desde el 21 de marzo, y la serie Mate 80 sigue limitada a ese mercado y a algunas regiones selectas.

Imagen: Huawei / Editada con IA / ChatGPT