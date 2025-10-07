Se han filtrado imágenes reales que muestran el diseño de la próxima serie Huawei Mate 80, ofreciendo un adelanto claro del rumbo que tomará la compañía. Las fotos, aparentemente del modelo Mate 80 Pro, muestran una cámara circular rediseñada en la parte trasera, un cambio visual notable frente al módulo cuadrado de la generación anterior.



El nuevo módulo fotográfico adopta una disposición triangular dentro del círculo metálico. En la parte superior parece ubicarse un teleobjetivo tipo periscópico, mientras que los sensores principal y ultra gran angular forman la base del triángulo. A los costados, dos flashes LED y un sensor auxiliar completan el conjunto óptico.

Crédito de la imagen: Huawei Central

Frente al diseño anterior, este cambio apunta a una reorganización estética y funcional. Huawei buscaría un módulo más balanceado visualmente y con margen para mejoras ópticas o de enfoque. La forma circular, con sensores dispuestos en triángulo, también sugiere una nueva estrategia de ensamblado.

Las filtraciones muestran por ahora dos colores, negro y amarillo brillante. Es probable que Huawei amplíe la paleta al anunciar oficialmente la serie, como ha hecho en lanzamientos anteriores. En cuanto al modelo base, las imágenes apuntan a una cámara trasera más discreta, lo que sugiere que el diseño más audaz quedará para los Mate 80 Pro.

Entre los rumores técnicos se menciona compatibilidad con carga rápida de hasta 100 W, el uso de procesadores Kirin más avanzados y, posiblemente, un sistema de refrigeración activa en algunos modelos. Se habla también de una versión Mate 80 RS con cuerpo de titanio y pantalla OLED de doble capa, orientada al segmento premium.

Otra filtración señala que el sensor principal podría ser de 50 MP con apertura variable, una característica que daría mayor control sobre luz y profundidad de campo. De confirmarse, representaría un paso importante en la apuesta de Huawei por la fotografía móvil.

Se espera que la familia completa de la serie incluya los modelos Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ y una versión Mate 80 RS, que se ubicaría como la opción más exclusiva.

De acuerdo con reportes recientes, el lanzamiento oficial de la serie está previsto para realizarse entre noviembre y diciembre de 2025, con la posibilidad de que Huawei adelante la fecha para competir con otros fabricantes en el cierre del año.

En China, algunas tiendas podrían estar recibiendo cajas y material promocional, aunque no hay confirmación oficial sobre su llegada al mercado. Huawei mantiene silencio sobre precios y disponibilidad global.

Como en generaciones anteriores, se anticipa que los nuevos modelos funcionen con HarmonyOS NEXT, el sistema operativo propio de la compañía que reemplaza por completo los servicios de Android. Esto podría limitar su atractivo fuera de China, pero refuerza la estrategia de independencia tecnológica de la marca.

En conjunto, las filtraciones perfilan un panorama interesante. Huawei mantiene su apuesta por la innovación en diseño y rendimiento, buscando reposicionarse en la gama alta local. Resta saber si el nuevo enfoque en cámara y potencia bastará para destacar en un mercado donde la competencia con Xiaomi, OnePlus y Vivo es cada vez más intensa.

Imagen: Crédito / DirectorShiGuan