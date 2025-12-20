El Samsung Galaxy Z Flip 8 empieza a aparecer en distintas filtraciones como el siguiente plegable tipo concha de Samsung. La información disponible apunta a un rediseño enfocado en reducir el grosor del dispositivo, siguiendo la línea de optimización aplicada recientemente en otros modelos del fabricante.

Según estas filtraciones, el ajuste en dimensiones no implicaría una reducción de la batería. Samsung habría trabajado en una reorganización interna que permitiría conservar, o incluso aumentar, la capacidad energética respecto a la generación anterior, aunque por ahora no se han confirmado cifras oficiales.

El modelo actual, el Samsung Galaxy Z Flip 7, integra un procesador Exynos 2500 fabricado en 3 nanómetros, una batería de 4.300 mAh y un grosor de 6,5 mm cuando está desplegado. Estas especificaciones sirven como referencia directa para contextualizar la evolución prevista.

En el apartado técnico, diversas fuentes señalan que el Galaxy Z Flip 8 podría incorporar un Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado por Samsung con litografía de 2 nanómetros. Este procesador se encontraría todavía pendiente de validación por parte de Qualcomm antes de su producción definitiva.

Atendiendo al calendario habitual de la compañía, la presentación del Galaxy Z Flip 8 se situaría en 2026, previsiblemente entre julio y agosto, una vez renovada la familia Galaxy S26. Aunque se mencionan posibles ajustes, los eventos Unpacked de mitad de año continúan siendo la principal referencia.

Imagen: Editada con IA – ChatGPT