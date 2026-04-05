Con el Galaxy S26 recién llegado al mercado, las filtraciones sobre el Galaxy S27 ya comienzan a revelar los planes de Samsung para su próximo flagship. Aunque la compañía mantiene su hermetismo habitual, los rumores ya dejan ver los cambios tecnológicos que marcarían la próxima generación.

El procesador tiene dos posibles escenarios. Filtraciones de enero señalan que el Exynos 2700, con nombre clave ‘Ulysses’, se fabricaría en un proceso de 2 nm de segunda generación, con una mejora de rendimiento del 12% y una reducción de consumo del 25% frente al Exynos 2600. Otro rumor apunta además a un chip Snapdragon de Qualcomm personalizado para el S27 Ultra.

Esa segunda posibilidad abriría una distribución regional mixta entre Exynos y Qualcomm, un esquema que Samsung ya ha usado antes y que no siempre ha sido bien recibido en los mercados que reciben el chip propio. Por ahora, ninguna de las dos opciones tiene confirmación oficial por parte de la compañía.

Galaxy S27 y la batería de silicio-carbono: eficiencia frente a capacidad

La batería es el apartado donde la presión competitiva es más evidente. Marcas chinas como OnePlus llevan varios ciclos incorporando celdas de silicio-carbono con mayor capacidad sin aumentar el grosor, una transición tecnológica que Samsung adoptaría finalmente en su serie S27.

Los indicios apuntan a que el modelo Ultra podría alcanzar los 5.500 mAh. Aunque es un avance respecto a la generación actual y permitiría mantener un diseño estilizado gracias a la mayor densidad del silicio-carbono, la brecha con rivales chinos que ya superan los 7.500 mAh seguirá siendo un punto de debate para los usuarios más exigentes. No hay cifras filtradas para los modelos estándar, por lo que ese salto podría quedar reservado al tope de la gama.

Cámara: todo el protagonismo para el Ultra

El Galaxy S27 y el S27 Plus conservarían la configuración actual: sensor principal de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, la misma que ya heredaron del S25. Por ahora, no hay filtraciones que apunten a cambios de hardware en los modelos estándar para el próximo ciclo.

El Ultra apunta a un sensor principal de mayor tamaño físico, el ISOCELL HPA, con soporte para LOFIC, tecnología que amplía el rango dinámico en capturas, según filtraciones del tipster Digital Chat Station. En software, toda la familia llegaría con Android 17 y ajustes en One UI con mejoras en la integración entre dispositivos y evoluciones en el Now Bar.

El soporte Qi2 magnético también figura entre las novedades esperadas para la familia S27. Su llegada habilitaría accesorios magnéticos similares a los del ecosistema MagSafe. Samsung no ha confirmado ninguno de estos puntos, y con el lanzamiento aún a cierta distancia, el panorama podría cambiar.

Imagen: Samsung / Editada con IA (Gemini)