El Galaxy S26 Ultra llegó con dos decisiones polémicas desde el anuncio, la sustitución del titanio por el nuevo Armor Aluminum 2 y un diseño más delgado que nunca. Pero un problema adicional ha encendido las alarmas en foros y redes. En una prueba, las cámaras se empañan por dentro al exponerse a temperaturas bajo cero, lo que plantea dudas sobre su comportamiento en climas fríos.

Galaxy S26 Ultra: prueba de congelador y cámaras empañadas

El canal de YouTube Tecnonauta sometió ambos dispositivos a una prueba contundente. Metió el Galaxy S26 Ultra y el S25 Ultra en un congelador durante más de diez minutos para replicar las condiciones de frío extremo reportadas por usuarios en foros de tecnología.

Al sacar los teléfonos, el S26 Ultra presentaba empañamiento total en prácticamente todos sus módulos de cámara dentro de esta prueba, mientras que el S25 Ultra, sometido a las mismas condiciones, salió completamente limpio y operativo. La cámara principal quedó borrosa, el teleobjetivo 3x mostró condensación persistente y el periscopio 5x presentó un velo opaco que afectó el enfoque.

Solo el ultra gran angular mostró una afectación leve, siendo el único lente que resistió parcialmente la prueba. La explicación técnica apunta al sellado interno del dispositivo. Aunque cuenta con certificación IP68, un cambio brusco de temperatura puede provocar condensación si existe humedad residual en el módulo de cámara.

Armor Aluminum 2 vs titanio: resultados en caídas

El canal de YouTube PBKreviews puso a prueba la resistencia estructural del nuevo chasis mediante caídas sobre hormigón. El marco de Armor Aluminum 2 no sufrió daños estructurales en los impactos, pero los rasguños y marcas cosméticas resultaron más profundos y notorios que en el marco de titanio del S25 Ultra.

El punto más delicado fue el pequeño cristal que cubre el módulo del telefoto de 50 MP con diseño ALoP, ubicado en la cámara trasera, que se agrietó tras un impacto directo. Esto se atribuye al perfil ultra delgado del equipo, 7,9 mm, que reduce el grosor de los anillos protectores de la cámara.

En conjunto, las pruebas dejan un escenario mixto para el Galaxy S26 Ultra. Por un lado, mantiene una buena integridad estructural frente a caídas, incluso con un diseño más delgado. Por otro, el comportamiento observado en condiciones de frío extremo plantea dudas sobre el sellado interno del sistema de cámaras en determinadas circunstancias.

Aunque se trata de pruebas específicas y no de un entorno de uso estándar, los resultados son lo suficientemente claros como para abrir el debate. Queda por ver si se trata de un caso aislado, una limitación puntual del diseño o un aspecto que Samsung deberá abordar en futuras revisiones.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT