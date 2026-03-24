Esta sería la fecha en la que Apple presentaría el iPhone 18 y su nuevo modelo plegable

Apple podría estar preparando uno de los cambios más llamativos en su calendario de lanzamientos en años. Nuevos reportes de la cadena de suministro apuntan a una estrategia distinta para la familia del iPhone 18, con anuncios repartidos en varias fechas y la posible llegada de un dispositivo plegable antes de que termine 2026.

La información proviene del analista Tim Long, quien en un informe para Barclays señala que el modelo base del iPhone 18 no se presentaría en septiembre —como ha sido tradición— sino en marzo del próximo año. De confirmarse, se trataría de un giro relevante en la estrategia comercial de Apple, que durante más de una década ha concentrado sus lanzamientos en el segundo semestre.

La propuesta no sería un simple cambio de fecha. Según el reporte, Apple dividiría su portafolio en dos momentos: los modelos más avanzados —Pro y Pro Max— mantendrían su ventana habitual de septiembre, mientras que las versiones estándar llegarían meses después. Esta separación permitiría extender el ciclo de atención mediática y, al mismo tiempo, escalonar la demanda.

Otro punto que llama la atención es la mención de un iPhone plegable. Long sostiene que los envíos de este dispositivo podrían comenzar en diciembre de este año, lo que lo ubicaría como un lanzamiento posterior a los modelos Pro, pero aún dentro del mismo ciclo anual. La jugada recuerda a lo ocurrido en 2017 con el iPhone X, que se lanzó semanas después de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus.

Un portafolio en revisión

El posible rediseño del calendario vendría acompañado de cambios en la oferta de modelos. Para marzo, junto al iPhone 18 base, se menciona la llegada de un iPhone 18e —orientado a la gama de entrada— y un tercer dispositivo cuya identidad aún no está clara: podría ser un nuevo “Plus” o una segunda generación del Air.

Aquí surgen dudas. Apple ha probado distintas variantes en los últimos años, como el iPhone 14 Plus y el iPhone 15 Plus, pero estos modelos no han logrado el mismo nivel de adopción que las versiones Pro. El experimento más reciente, el Air, tampoco habría tenido el impacto esperado.

Esa falta de tracción abre dos caminos: insistir en una categoría intermedia que aún no convence o replantear completamente la oferta. La mención de un iPhone 18 Plus resulta, por ahora, aislada frente a otros reportes que apuntan a la continuidad del Air, lo que sugiere que Apple aún estaría evaluando cuál formato tiene más sentido comercial.

Por ahora, toda esta información se mueve en el terreno de las filtraciones tempranas. No hay confirmaciones oficiales y varios de los detalles —como el regreso del modelo Plus— no han sido respaldados por otras fuentes. Aun así, las pistas coinciden en algo: Apple estaría explorando una reorganización de su portafolio para responder a un mercado que ya no reacciona igual a cada nueva generación.

Si se concreta, el cambio no solo modificaría cuándo se presentan los iPhone, sino también cómo se distribuye la atención —y el gasto— de los usuarios a lo largo del año.