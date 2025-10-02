Apple presentó el iPhone 17 el 9 de septiembre de 2025 y lo puso a la venta el 19 de septiembre. Desde entonces, el modelo estándar ha superado las expectativas iniciales de la compañía, al punto de que Apple pidió a varios de sus proveedores aumentar la producción diaria en hasta un 40 % para cubrir la alta demanda.



Una de las razones de este interés está en el equilibrio entre precio y mejoras técnicas. El modelo base incorpora pantalla de 120 Hz, cámaras mejoradas, carga más rápida y un almacenamiento inicial de 256 GB. Todo esto se ofrece por debajo de los 800 dólares en algunos mercados, lo que ha incentivado a usuarios con dispositivos más antiguos a renovar sus equipos.

Según analistas, las preórdenes del iPhone 17 superaron en un 25 % a las del iPhone 16, lo que confirma un arranque más fuerte de lo previsto. En China, las reservas alcanzaron cifras récord, favorecidas por un precio competitivo frente a modelos anteriores y una fuerte disposición de los consumidores a actualizar.

Te puede interesar: iPhone 17 vs Xiaomi 17: comparación completa de los modelos base con enfoque práctico en 2025

Los modelos Pro y Pro Max también han mostrado una demanda elevada, llegando a agotarse en tiendas en línea durante la fase de preventa. Sin embargo, el verdadero protagonista ha sido la versión estándar, que ha conseguido atraer tanto a usuarios que buscan un cambio sin gastar de más como a quienes priorizan funciones esenciales.

No todo ha sido positivo. Algunos usuarios reportaron fallos en la cámara bajo luces LED intensas, problema que Apple reconoció como ‘muy raro’ y que será corregido mediante una actualización de software. Además, analistas advierten que en mercados como Estados Unidos el impulso inicial podría moderarse en las próximas semanas, con tiempos de entrega que ya se han estabilizado

En conjunto, el éxito del iPhone 17 parece explicarse por una combinación de factores. Un producto con mejoras visibles, un precio más accesible en comparación con la gama alta y un momento en el que millones de usuarios estaban listos para renovar sus dispositivos. El reto para Apple será sostener esta tendencia más allá del entusiasmo inicial del lanzamiento.

Imagen: Editada / ENTER.CO