Samsung lleva meses preparando el Galaxy S27 Ultra y las últimas filtraciones sobre un supuesto Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro empiezan a marcar el camino. Según estos datos, el terminal podría ser el primero de la marca en estrenar memoria LPDDR6, lo que supondría el salto a la próxima generación en telefonía móvil.



De acuerdo con la información filtrada, el chip identificado internamente como SM8975 soportaría hasta 16 GB de esta memoria. La clave estaría en una posible variante “Pro”, mientras que el modelo estándar del mismo procesador se mantendría en la generación anterior. Esto posicionaría al S27 Ultra como uno de los primeros dispositivos de Samsung en aprovechar esta mejora.

Qué significa LPDDR6 en la práctica

LPDDR son las siglas de Low Power Double Data Rate, un tipo de memoria que permite transferir datos dos veces por ciclo de reloj con un consumo energético optimizado. La LPDDR6 sucedería a la LPDDR5X, presente en los móviles más avanzados actuales, y podría ofrecer entre un 20% y un 50% más de ancho de banda.

En la práctica, esto se traduciría en tres beneficios: una respuesta más rápida en multitarea, mejor rendimiento en modelos de inteligencia artificial ejecutados en local y una mayor eficiencia energética cuando el dispositivo trabaja bajo carga prolongada, especialmente en escenarios donde se exige un uso intensivo durante periodos sostenidos.

Rendimiento, gráficos y fotografía

Según las filtraciones, el procesador llegaría con una configuración de núcleos 2+3+3, diseñada para equilibrar potencia y eficiencia. Este enfoque estaría orientado a tareas de inteligencia artificial cada vez más exigentes, como generación de imágenes, traducción en tiempo real o edición de vídeo asistida directamente desde el dispositivo.

En el apartado gráfico, el teléfono integraría una GPU Adreno 850 con mejoras en la gestión del ancho de banda y el rendimiento sostenido. Esto resultaría clave en juegos de alta resolución, renderizado 3D o aplicaciones de realidad aumentada, donde la estabilidad del rendimiento influye directamente en la experiencia del usuario.

Las mejoras no se limitarían al procesador. También se apunta a que el S27 Ultra podría incorporar un sensor HP6 con tecnología LOFIC, orientada a mejorar el rango dinámico y la captura de detalle en condiciones de iluminación complejas, un aspecto donde las últimas generaciones han mostrado avances más contenidos.

Ninguno de estos datos ha sido confirmado por Samsung ni por Qualcomm, y en una fase tan temprana siempre existe margen para cambios. Aun así, las filtraciones sugieren que la compañía estaría preparando un salto importante en rendimiento y capacidades frente a generaciones anteriores.

Imagen: Editada con IA / Gemini