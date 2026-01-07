Motorola presentó en el CES 2026 el Razr Fold, su primer teléfono plegable con formato tipo libro horizontal. El dispositivo llegará al mercado en el tercer trimestre de 2026. La propuesta se presenta como una alternativa al diseño tipo concha que ha caracterizado a la línea Razr.

Como eje principal del equipo, el Razr Fold integra una pantalla OLED LTPO plegable de 8,09 pulgadas. Ofrece resolución de 2200 x 2480 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+. El formato amplio facilita el uso de aplicaciones, documentos y contenido multimedia.

Pantallas y rendimiento del Motorola Razr Fold

Cuando el equipo está plegado, permite usar una pantalla de cubierta OLED de 6,56 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Desde ahí se pueden consultar notificaciones, responder mensajes, realizar llamadas o utilizar la cámara sin abrir el dispositivo.

Respecto al desempeño, el Razr Fold incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5 fabricado en 3 nanómetros. Integra CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 840. Funciona con Android 16 y estará disponible con 256 GB o 512 GB de almacenamiento UFS, sin ranura para memoria externa.

Cámaras y diseño pensados para el uso diario

En fotografía, el Razr Fold integra un sistema de cámaras traseras triple de 50 megapíxeles. Incluye un sensor principal Sony LYTIA con estabilización óptica, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x. En video permite grabación en 8K a 30 fps con Dolby Vision.

Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara de 32 megapíxeles en la pantalla de cubierta y otra de 20 megapíxeles en la pantalla interna. Ambas permiten grabación de video en 4K y ofrecen soporte HDR para foto y video.

Sobre el diseño, el equipo estará disponible en los colores Pantone Lily White y Pantone Blackened Blue. Las imágenes difundidas por la marca muestran una sección trasera texturizada cerca del módulo de cámaras. Este acabado mejora el agarre al sostener el equipo en posición horizontal.

Pensado para el uso cotidiano, el Razr Fold incluye conectividad 5G, doble SIM con eSIM, NFC, USB tipo C y lector de huellas lateral. También incorpora altavoces estéreo. El cuerpo admite soporte para lápiz óptico resistente al agua, aunque no se ha confirmado su inclusión en la caja.

De cara a próximas funciones, Motorola señala que el dispositivo estará preparado para herramientas basadas en inteligencia artificial. La marca no ha detallado estas capacidades, pero confirma compatibilidad con soluciones de IA aplicadas al sistema y a la cámara, que se conocerán más adelante.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT