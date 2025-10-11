Así es la serie nova 14 de Huawei presentada en Colombia, una apuesta por el diseño, la fotografía y la carga ultrarrápida

Huawei amplía su catálogo en Colombia con el lanzamiento oficial de la serie nova 14. La línea llega con dos dispositivos que buscan conquistar al público joven y amante de la fotografía móvil. Se trata del nova 14 y el nova 14 Pro, dos teléfonos que mantienen la estética elegante característica de la marca y que integran mejoras en batería, cámara y rendimiento.

La apuesta de Huawei se centra en ofrecer equipos de gama media premium con funciones de fotografía avanzada, pantallas OLED más fluidas y una autonomía pensada para acompañar el día a día sin depender del cargador. Ambos modelos estarán disponibles en colores azul, blanco y negro, con acabados que resaltan su diseño ligero y refinado.

El nova 14 tiene un cuerpo de 7,18 milímetros de grosor y pesa cerca de 192 gramos, lo que lo hace cómodo en la mano sin sacrificar solidez. Su pantalla OLED de 6,7 pulgadas ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que se traduce en animaciones más suaves y una experiencia visual envolvente. En la práctica, los colores lucen nítidos gracias a los más de mil millones de tonos que puede reproducir.

El nova 14 Pro, por su parte, se distingue por una pantalla ligeramente más amplia y una resolución superior. A esto se suma un brillo más alto y una respuesta táctil optimizada, pensada para quienes consumen contenido multimedia o editan fotos y videos directamente desde el teléfono.

Diferencias entre el nova 14 y el nova 14 Pro

La fotografía sigue siendo el sello de identidad de la serie nova. En el nova 14, Huawei incorpora un sistema de triple cámara trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles, un lente telefoto RYYB de 12 MP con zoom óptico 3x y una cámara macro ultra gran angular. Esta combinación permite obtener imágenes con gran nivel de detalle incluso con poca luz, además de videos en 4K.

El nova 14 Pro lleva la experiencia un paso más allá al sumar un sensor de enfoque más rápido y modos avanzados de retrato con inteligencia artificial. Su cámara frontal, también de 50 MP, ofrece una definición destacable para selfies y videollamadas, igualando la calidad del sensor trasero. En ambos modelos se mantienen los modos de captura profesional, cámara IA, Supermacro y Creador de historias, una herramienta pensada para producir clips cortos sin necesidad de aplicaciones externas.

En cuanto a batería, los dos teléfonos integran una capacidad de 5.500 mAh, pero el Pro incluye una carga SuperCharge Turbo de 100 W que recupera el 60% en menos de 20 minutos. El nova 14 mantiene la misma potencia de carga, lo que marca una diferencia importante frente a competidores del mismo rango de precio.

Ambos modelos operan con EMUI 14.2, que mejora la personalización, la gestión de energía y la fluidez general del sistema. Aunque no cuentan con servicios de Google, Huawei ha fortalecido AppGallery y Petal Search, dos plataformas que permiten descargar casi cualquier aplicación disponible en Android.

El sonido también ha sido optimizado con la tecnología Huawei Histen, que mejora la reproducción de audio y video. La conectividad está respaldada por Bluetooth 5.2, NFC y soporte para redes LTE en doble SIM, una característica pensada para quienes buscan combinar trabajo y uso personal en un solo equipo.

El lanzamiento de la serie nova 14 en Colombia confirma la continuidad de la marca en el mercado local. La compañía mantiene su estrategia de fortalecer las gamas intermedias con dispositivos equilibrados en diseño, autonomía y fotografía.