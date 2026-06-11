Los celulares Android con mejor IA en 2026 comienzan a diferenciarse por algo más que la potencia de sus procesadores. Funciones como la edición inteligente de fotografías, la traducción en tiempo real, los asistentes generativos y el reconocimiento avanzado de imágenes tienen cada vez más peso en la experiencia de uso. El más reciente ranking de AnTuTu AI ofrece una fotografía del estado actual de esta competencia entre fabricantes.

La inteligencia artificial ya no es una función secundaria

Durante años, las conversaciones sobre smartphones giraron alrededor de las cámaras, la batería y el procesador. Actualmente, la inteligencia artificial está adquiriendo un papel más relevante dentro de Android gracias a herramientas que ayudan a automatizar tareas, optimizar procesos y facilitar actividades cotidianas que antes requerían más tiempo o intervención manual.

Entre las aplicaciones más visibles se encuentran la edición automática de fotografías, la traducción de conversaciones en tiempo real, la generación de texto y los asistentes capaces de resumir información. Estas funciones dependen de modelos que trabajan directamente en el dispositivo y aprovechan recursos específicos destinados a tareas de inteligencia artificial.

Por esa razón han surgido pruebas enfocadas exclusivamente en este apartado. A diferencia de las evaluaciones tradicionales de rendimiento, este tipo de mediciones analiza capacidades relacionadas con clasificación de imágenes, detección de objetos, superresolución y transferencia de estilos, procesos presentes en muchas de las herramientas que utilizan los teléfonos actuales.

nubia e iQOO lideran una nueva etapa para Android

Con 2.611.373 puntos, el nubia Z80 Ultra ocupó la primera posición. Muy cerca aparecieron el iQOO 15 Ultra con 2.601.674 puntos y el iQOO 15 con 2.566.162 puntos. Las diferencias entre los tres modelos fueron reducidas, una señal del alto nivel que existe actualmente en esta categoría.

Más allá de las posiciones obtenidas, los fabricantes están reforzando las capacidades de inteligencia artificial dentro de Android. La posibilidad de ejecutar más tareas directamente en el dispositivo permite reducir la dependencia de servicios externos y agilizar funciones relacionadas con búsqueda, productividad y asistencia digital.

En el caso de nubia, el Z80 Ultra integra funciones basadas en Gemini y herramientas incluidas en Nebula AIOS orientadas a productividad y búsqueda inteligente de información. Por su parte, iQOO incorpora traducción en tiempo real, generación de textos, búsqueda contextual y resúmenes automáticos mediante OriginOS 6.

Contar con dos modelos dentro del top 3 refleja la importancia que iQOO está otorgando a las funciones de inteligencia artificial. La clasificación muestra que estas capacidades ya forman parte de los elementos que los fabricantes utilizan para diferenciar sus equipos más avanzados.

La carrera por la IA ya involucra a toda la gama alta

Por detrás del podio apareció el Red Magic 11 Pro con 2.558.286 puntos, mientras que el HONOR Magic8 Pro ocupó el quinto lugar con 2.552.293 puntos. La diferencia entre ambos fue mínima, lo que confirma que la competencia también se mantiene muy cerrada fuera de las primeras posiciones.

Mientras algunas marcas priorizan productividad y asistentes inteligentes, otras concentran esfuerzos en fotografía computacional, organización de contenido o automatización de tareas. El resultado es un mercado en el que prácticamente todos los fabricantes de gama alta están fortaleciendo sus capacidades relacionadas con inteligencia artificial.

Buena parte de estas herramientas ya forma parte de la experiencia diaria. La eliminación automática de objetos en fotografías, la traducción de idiomas, la generación de texto y la búsqueda contextual son algunos ejemplos de funciones que dependen directamente de estos avances para ofrecer respuestas más rápidas y precisas.

Más allá de los resultados obtenidos, la clasificación de junio muestra cuáles son los celulares Android con mejor IA en 2026 y confirma un cambio que gana fuerza dentro de la industria móvil. Después de varios años centrados principalmente en cámaras y procesadores, los fabricantes compiten ahora por desarrollar funciones capaces de resolver tareas concretas de forma más rápida, precisa y natural para el usuario.

Imagen: Generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).