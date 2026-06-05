El informante chino Digital Chat Station publicó una configuración de cámaras para el OnePlus 16 que contradice reportes anteriores. Antes se hablaba de dos sensores de 200 MP, uno en la cámara principal y otro en el teleobjetivo periscópico. La nueva filtración mantiene los 200 MP en la principal, reduce el teleobjetivo a 50 MP y añade una ultra gran angular de igual resolución, lo que abre dudas sobre el sistema fotográfico definitivo del dispositivo.

Qué implica el cambio en las cámaras del OnePlus 16

Un teleobjetivo de 200 MP habría puesto el zoom como argumento fotográfico del teléfono. Con 50 MP en ese sensor, la cámara principal asumiría el protagonismo, un esquema más habitual en la gama alta. El OnePlus 15 ya incluía un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos, y no está claro si la compañía reutilizará ese hardware o desarrollará un componente mejorado para el nuevo modelo.

La contradicción entre filtraciones refleja que el desarrollo del dispositivo sigue abierto. Los fabricantes suelen evaluar distintas combinaciones de sensores antes de cerrar las especificaciones definitivas, por lo que cualquiera de las dos configuraciones mencionadas podría terminar siendo la que llegue al mercado.

Batería, pantalla y procesador muestran más consenso

Otros apartados generan menos dudas. El OnePlus 16 llegaría con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro y una pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas fabricada por BOE, con frecuencia de actualización de 185 Hz y picos de hasta 240 Hz. En autonomía, se espera una batería de 9.000 mAh con carga de 120 W por cable y 50 W inalámbrica.

Ninguna especificación ha sido confirmada oficialmente por OnePlus. Hasta que la marca se pronuncie, el sistema de cámaras seguirá siendo la principal incógnita del dispositivo y el apartado más sujeto a cambios antes del lanzamiento.

Imagen: OnePlus