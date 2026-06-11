Los celulares Android con mejor rendimiento de 2026 ya tienen un nuevo referente. Aunque la cámara, la batería y el software siguen siendo factores importantes al momento de elegir un equipo, la potencia continúa marcando diferencias en tareas exigentes como videojuegos, edición de video, inteligencia artificial y multitarea. El más reciente ranking de AnTuTu, una de las plataformas de pruebas de rendimiento más utilizadas en la industria móvil, muestra cuáles fueron los Android más rápidos del mercado durante mayo de 2026.

REDMAGIC 11 Pro lidera una generación enfocada en la potencia

Con 3.964.036 puntos, el REDMAGIC 11 Pro ocupó el primer lugar del ranking. Su ventaja sobre el resto de participantes confirma el protagonismo que han ganado los teléfonos diseñados para juegos cuando se trata de alcanzar los niveles más altos de rendimiento.

El equipo utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con configuraciones que alcanzan 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. La ficha técnica incorpora además una batería de 7.500 mAh y una pantalla AMOLED de 144 Hz, elementos pensados para sostener largas sesiones de juego, edición de contenido o multitarea intensiva.

La refrigeración también explica parte de su resultado. El sistema AquaCore incorpora cámara de vapor, metal líquido, ventilación activa y refrigeración líquida para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre el procesador y mantener un desempeño más estable bajo cargas exigentes.

OPPO Find X9 Ultra y HONOR WIN completan el podio

Con 3.876.104 puntos, el OPPO Find X9 Ultra ocupó la segunda posición. La diferencia respecto al líder es menor de lo que podría parecer y refleja lo competitiva que se ha vuelto la gama alta Android.

Además del chip de Qualcomm, el modelo incorpora 12 GB de RAM LPDDR5X, almacenamiento UFS 4.1 y una batería de 7.050 mAh con carga rápida de 100 W. A esto añade una pantalla AMOLED QHD+ de hasta 144 Hz y un sistema fotográfico encabezado por sensores de 200 megapíxeles.

Su presencia entre los primeros lugares demuestra que ya no es necesario sacrificar fotografía para obtener un celular de alto rendimiento. La estrategia de OPPO apunta a combinar potencia, autonomía y capacidades fotográficas dentro de un mismo equipo.

El tercer lugar correspondió al HONOR WIN con 3.764.432 puntos. Entre los elementos que más llaman la atención aparece una batería de 10.000 mAh, una capacidad poco habitual incluso entre los teléfonos más avanzados del mercado.

La ficha técnica incluye hasta 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, pantalla AMOLED de 185 Hz y un ventilador integrado para disipar el calor. Para quienes priorizan la autonomía sin renunciar a la potencia, se trata de una de las propuestas más llamativas de la clasificación.

iQOO 15 y Poco F8 Ultra completan un top 5 muy competitivo

La cuarta posición fue para el iQOO 15, que registró 3.726.374 puntos. La diferencia respecto a los puestos de podio confirma lo cerrada que está la competencia entre los fabricantes que apuestan por el máximo rendimiento.

Hasta 16 GB de RAM, almacenamiento UFS 4.1 de 1 TB, pantalla LTPO AMOLED de 144 Hz y batería de 7.000 mAh forman parte de un conjunto diseñado para aprovechar al máximo las capacidades del procesador. Su resultado demuestra que la distancia entre los primeros lugares es cada vez más reducida.

El top 5 lo completó el Poco F8 Ultra con una puntuación de 3.646.063 puntos. Aunque cerró la clasificación, se mantuvo cerca de varios de sus competidores directos, una muestra del alto nivel que existe actualmente en la gama alta Android.

Entre sus principales características figuran una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas, batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. También incorpora hasta 16 GB de RAM LPDDR5X, almacenamiento UFS 4.1 y certificación IP68. Estas especificaciones le permiten formar parte del grupo de celulares capaces de ejecutar sin dificultad las aplicaciones y juegos más exigentes de Android.

El chip de Qualcomm domina el ranking

La clasificación deja una conclusión clara. Los cinco modelos utilizan el Snapdragon 8 Elite Gen 5, una muestra del dominio que mantiene Qualcomm en el segmento más avanzado del mercado Android.

La lista también refleja hacia dónde se dirige la industria. Las baterías aumentan su capacidad, las pantallas elevan sus tasas de refresco y los sistemas de refrigeración ganan importancia para sostener el rendimiento durante más tiempo sin afectar la experiencia de uso.

Rendimiento no siempre significa mejor celular

Las puntuaciones de AnTuTu permiten comparar la potencia de diferentes equipos bajo las mismas condiciones, pero no son el único criterio a tener en cuenta al momento de comprar un celular. Aspectos como la calidad de las cámaras, el soporte de software o la autonomía siguen teniendo un peso importante en la decisión final.

Aun así, el ranking de mayo ofrece una fotografía bastante precisa del estado actual de la gama alta Android y permite identificar cuáles son los celulares Android con mejor rendimiento de 2026. También confirma una tendencia que se consolida en la gama alta: más memoria, baterías de mayor capacidad y sistemas de refrigeración avanzados se están convirtiendo en elementos esenciales para aprovechar el potencial de los procesadores más potentes del mercado.

Imagen: Generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)