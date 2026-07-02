Elon Musk quiere desafiar a Apple y OpenAI con un teléfono con IA

¿Te imaginas que un teléfono que funcione completamente con inteligencia artificial? Elon Musk está trabajando para que esto sea una realidad. Según reportes recientes de The Wall Street Journal, el magnate está desarrollando un nuevo dispositivo móvil impulsado por IA para competir directamente con OpenAI.

SpaceX habría aprovechado los días previos a su posible salida a la bolsa para mostrar este misterioso prototipo a sus inversores. El objetivo es integrar la avanzada tecnología de xAI en un formato tipo móvil, un aparato que muchos ya perfilan como el indiscutible sucesor de los smartphones actuales.

Este prototipo luce un diseño muy ambicioso que sería incluso más delgado que un iPhone. Operaría bajo un sistema operativo totalmente propio, diseñado para integrar de raíz la tecnología de xAI, compañía que SpaceX adquirió este año. En su interior, un chip Snapdragon de Qualcomm se encargaría de dar vida y procesar los potentes modelos de lenguaje de Grok.

El diseño y la tecnología detrás del teléfono con IA de SpaceX

Pese a la enorme emoción que ha generado esta noticia en la industria, Elon Musk no tardó en reaccionar. Fiel a su estilo directo, el director de SpaceX utilizó su cuenta de X para calificar la información como “absolutamente falsa”. Sin embargo, no es la primera vez que el empresario niega fuertes rumores sobre hardware; en febrero también desmintió un reporte de Reuters sobre un celular que se conectaría directamente a la red de Starlink.

A pesar de estas negativas, el proyecto tiene todo el sentido si observamos el historial del primer billonario. Musk ha revelado anteriormente sus planes de crear un móvil para enfrentar de lleno al iPhone y las prácticas comerciales de Apple. Es de conocimiento público que le fastidian profundamente las políticas de la App Store, de manera muy especial el impuesto adicional que la plataforma cobra a los desarrolladores.

La batalla por IA y la silenciosa amenaza de OpenAI

Este misterioso dispositivo de SpaceX parece inspirarse fuertemente en el concepto de la “super app”, la misma filosofía que Musk intentó aplicar cuando compró Twitter. La gran idea es centralizar todos los servicios de una compañía en una sola plataforma, evitando que el usuario deba descargar herramientas adicionales. El referente claro son los gigantes asiáticos como WeChat y Alipay, que permiten transferir dinero, pedir comida, reservar viajes y jugar desde una interfaz única.

El mercado global ya se está moviendo a pasos agigantados en esa dirección. Diversas empresas chinas y estadounidenses están integrando agentes inteligentes en sus aplicaciones, al mismo tiempo que desarrollan hardware especializado para explotarlos. Aparatos como smartphones, pines o gafas inteligentes están diseñados para servir como el gran ancla física de estos nuevos servicios.

SpaceX is reportedly developing a proprietary

@Starlink

phone to expand its satellite business ahead of a massive potential IPO later this year. According to a new Reuters report, the device would connect directly to the Starlink satellite network, positioning

@SpaceX

as a…

pic.twitter.com/aWkby5naxj — Mark Kretschmann (@mark_k)

February 5, 2026

Pero Elon Musk y SpaceX no correrán solos en esta carrera. Mientras el mundo debate sobre la veracidad de este nuevo gadget, OpenAI trabaja activamente en un proyecto muy similar para dominar el mercado. La compañía de inteligencia artificial liderada por Sam Altman quiere aprovechar el inmenso talento disponible y recientemente compró la startup de Jony Ive, el icónico exjefe de diseño de Apple responsable del iPhone, el iPad y el Apple Watch.

Para asegurar el éxito de su visión, OpenAI también sumó a sus filas a Paul Meade, el ingeniero responsable del desarrollo de las Apple Vision Pro. Con estos talentos en el tablero de juego, la guerra por definir y liderar el futuro del hardware tecnológico mundial apenas está comenzando.

Imagen: Elon Musk / Enter