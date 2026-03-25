WWDC 2026: requisitos, fechas y cómo participar en el evento presencial de Apple

Apple abrió la convocatoria para quienes quieran asistir de forma presencial al inicio de su conferencia anual de desarrolladores. La compañía confirmó que el evento especial se realizará el lunes 8 de junio en Apple Park, coincidiendo con el primer día de la WWDC 2026.

La invitación está dirigida a miembros de sus programas oficiales de desarrollo, así como a estudiantes destacados en su ecosistema. La experiencia presencial incluye acceso a la presentación principal, el informe sobre el estado de las plataformas y actividades adicionales dentro del campus de la empresa.

Quienes resulten seleccionados podrán interactuar directamente con ingenieros y diseñadores de Apple, tanto en sesiones individuales como en laboratorios grupales. También tendrán la oportunidad de recorrer las instalaciones y participar en dinámicas diseñadas para fortalecer la comunidad global de desarrolladores.

El proceso de inscripción ya está habilitado y estará abierto hasta el lunes 30 de marzo a las 23:59 (hora del Pacífico). La compañía explicó que los cupos se asignarán mediante un sistema de selección aleatoria. Los resultados serán comunicados a más tardar el jueves 2 de abril, y los pases no podrán transferirse a otras personas.

¿Quiénes pueden aplicar y qué incluye la experiencia?

La convocatoria está dirigida a tres grupos principales. El primero corresponde a los miembros activos del Programa para Desarrolladores de Apple o del Programa Empresarial. El segundo incluye a quienes han sido reconocidos en el Swift Student Challenge entre 2024 y 2026, una competencia que premia el talento joven en programación. Finalmente, los ganadores destacados de la edición 2026 recibirán una invitación automática para una experiencia extendida de tres días en Cupertino, que incluye su participación en el evento inaugural.

Más allá del encuentro presencial, la WWDC26 se desarrollará entre el 8 y el 12 de junio con una programación abierta y gratuita en formato digital. Durante esos días, Apple presentará nuevas herramientas, marcos de desarrollo y funcionalidades para sus sistemas operativos, además de sesiones técnicas en video dirigidas por sus propios equipos.

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La conferencia también funcionará como un espacio de actualización para quienes crean aplicaciones y servicios dentro del ecosistema de la marca. A través de la app oficial, el sitio web y el canal de desarrolladores en YouTube, los participantes podrán seguir las novedades y acceder a contenidos formativos.

Como parte de la preparación, Apple recomienda a los interesados completar su perfil de desarrollador. Esto permite personalizar la experiencia y recibir información acorde a sus intereses, incluyendo anuncios relevantes y actividades disponibles durante la conferencia.

La WWDC suele marcar el rumbo tecnológico de la compañía para el año siguiente, con anuncios que impactan directamente a millones de usuarios y desarrolladores en todo el mundo. La edición de 2026 no será la excepción y promete novedades tanto en software como en capacidades basadas en inteligencia artificial.