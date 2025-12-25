Para conocer cuáles fueron los mejores celulares de 2025 desde la perspectiva de la inteligencia artificial, Enter realizó una consulta a distintos modelos de IA sobre los lanzamientos de ese año, con base en criterios técnicos y de experiencia de uso.

En este ejercicio participaron tres modelos de inteligencia artificial: ChatGPT, Gemini y Claude. A cada uno se le formuló exactamente la misma pregunta, enfocada en identificar qué dispositivos destacan en 2025 según expertos de la industria, experiencia de usuarios y factores como rendimiento, cámaras, autonomía, software y relación calidad-precio.

Es importante aclarar que las respuestas de los modelos de inteligencia artificial no son fijas. Estos sistemas funcionan de manera probabilística, por lo que, aun usando el mismo prompt, los resultados pueden variar entre consultas realizadas en distintos momentos, debido a ajustes internos, contexto o actualizaciones continuas.

Asimismo, las descripciones y valoraciones de cada celular fueron generadas directamente por cada modelo de inteligencia artificial. Estas explicaciones reflejan su propio análisis y forma de sintetizar información, y no corresponden a un texto unificado ni editado posteriormente por la redacción.

El prompt utilizado en esta ocasión para preguntar a la inteligencia artificial fue:

“Con base en los lanzamientos de teléfonos celulares realizados durante el año 2025, considerando el criterio de expertos de la industria, la experiencia de los usuarios y factores como rendimiento, cámaras, autonomía, software y relación calidad-precio, ¿cuál es el top 3 de celulares?”

A continuación se muestran los resultados generados por cada modelo de inteligencia artificial.

Resultados según ChatGPT

1. Apple iPhone 17 Pro Max

Existe un amplio consenso de críticos que considera al iPhone 17 Pro Max como el mejor teléfono general de 2025, principalmente por su equilibrio entre potencia, cámaras y autonomía. Su sistema de cámaras está entre los más valorados del mercado, con excelente reproducción de color, alto nivel de detalle y muy buen desempeño en video.

El sistema operativo iOS ofrece una experiencia fluida, con soporte de actualizaciones prolongado y un ecosistema sólido. En rendimiento, presenta un nivel de primer orden, adecuado para tareas exigentes y juegos. A esto se suma una batería y una pantalla que se posicionan como líderes dentro del segmento premium.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra es recomendado de forma reiterada por expertos como el mejor Android de gama alta en 2025. Destaca por sus excelentes cámaras, un rendimiento potente y un conjunto de características completas.

Sobresale especialmente en zoom, fotografía versátil y una pantalla grande de alta calidad. Mantiene un equilibrio sólido entre rendimiento, cámaras —incluyendo zoom y modos avanzados— y autonomía. En algunos mercados incorpora el S Pen y cuenta con soporte prolongado.

3. OnePlus 15

El OnePlus 15 ha sido identificado por varios medios como el mejor Android del año en conjunto después del S25 Ultra, gracias a su autonomía sobresaliente, potencia y una cámara sólida. Destaca especialmente en batería, con casi tres días de uso bajo condiciones normales, así como en rendimiento y relación calidad-precio dentro del segmento flagship.

Ofrece un Android pulido con actualizaciones competitivas, una muy buena pantalla de alta tasa de refresco con gran fluidez del sistema y una cámara competente frente a otros flagships, aunque no siempre líder absoluto.

Menciones especiales:

Google Pixel 10 Pro : Muy buena cámara y experiencia de software limpia; runner-up en Android según varios medios.

: Muy buena cámara y experiencia de software limpia; runner-up en Android según varios medios. OPPO Find X9 Pro : Excelente batería y cámara, aunque su disponibilidad puede variar por región.

: Excelente batería y cámara, aunque su disponibilidad puede variar por región. Xiaomi 15 Ultra: Muy bien valorado específicamente como teléfono con cámara premium.

Resultados según Gemini

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

En rendimiento, estrena el chip Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, que ha demostrado ser el más eficiente en la gestión de tareas de inteligencia artificial pesada sin sobrecalentarse. Su pantalla de 6.9 pulgadas con tecnología antirreflejos Gorilla Armor continúa sin tener rival en visibilidad bajo luz solar directa.

En el apartado de inteligencia artificial, su integración con Galaxy AI —que incluye traducción en vivo mejorada y edición de video generativa— es considerada la más práctica y estable para el uso diario.

2. iPhone 17 Pro Max

En cámaras, introduce por primera vez un sistema de triple sensor de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), lo que permite grabaciones de video profesional y fotografías de alta resolución en cualquier nivel de zoom.

En autonomía, gracias al chip A19 Pro, ha roto récords de duración al superar las 31 horas en pruebas de uso real, posicionándose como el iPhone con mejor batería hasta la fecha. En diseño, la incorporación de un sistema de refrigeración por cámara de vapor permite jugar títulos AAA sin caídas de rendimiento provocadas por el calor.

3. OnePlus 15

Utiliza una batería de 6,000 mAh con tecnología de silicio-carbono, capaz de ofrecer hasta dos días de uso ligero y una carga rápida que alcanza el 100 % en menos de 25 minutos. Su panel a 144 Hz, junto con OxygenOS 16 basado en Android 16, ofrece una experiencia de usuario especialmente rápida.

En hardware, no hace concesiones, al integrar el mismo Snapdragon 8 Elite presente en teléfonos que cuestan 400 dólares más.

Menciones especiales

Google Pixel 10 Pro XL : Considerado por los expertos como la mejor cámara para fotografía fija, especialmente en retratos y tonos de piel, además de contar con la IA más “inteligente”.

: Considerado por los expertos como la mejor cámara para fotografía fija, especialmente en retratos y tonos de piel, además de contar con la IA más “inteligente”. Xiaomi 15 Ultra : Favorito entre los entusiastas de la fotografía con zoom, gracias a su sensor periscópico de 200 MP.

: Favorito entre los entusiastas de la fotografía con zoom, gracias a su sensor periscópico de 200 MP. Realme GT7 Pro: Elegido por muchos como el “campeón de la autonomía”, con una batería de 6,500 mAh.

Resultados según Claude

1. Oppo Find X9 Pro

Destaca por una batería de 7,500 mAh, la misma capacidad que la versión china, obteniendo una valoración sobresaliente en este apartado. Incorpora una cámara Hasselblad de 200 MP con zoom 120x en un cuerpo de solo 8.3 mm de grosor.

Incluye carga rápida de 80W por cable, 50W inalámbrica y 10W con carga inversa. Está impulsado por el procesador Dimensity 9500, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

Es considerado el mejor teléfono con cámara disponible en el mercado, gracias a un sensor ultra gran angular mejorado de 50 MP que permite fotos más detalladas y macros más nítidos. Ofrece mejor zoom que el iPhone 16 Pro Max y logra imágenes más nítidas en condiciones de poca luz.

Su pantalla OLED antirreflejos de 6.9 pulgadas a 120 Hz lo distingue, junto con una experiencia de software muy pulida, el conjunto de funciones de IA más avanzado y siete años de soporte de actualizaciones. La batería alcanza 17 horas y 14 minutos, con opciones de almacenamiento desde 256 GB hasta 1 TB.

3. Google Pixel 10 Pro XL

Presenta un diseño elegante, pantalla de 6.8 pulgadas, durabilidad con resistencia IP68 y una experiencia fotográfica destacada. Integra Android 16 con la promesa de siete años completos de actualizaciones.

Incorpora carga inalámbrica Qi2, ecosistema de accesorios PixelSnap y carga rápida de 45W. Sus cámaras mantienen el nivel de la serie Pixel 9, pero con mayor capacidad para video. Fue galardonado como el mejor celular del año en el MWC 2025 por segundo año consecutivo, gracias a la inteligencia artificial Gemini que optimiza el rendimiento.

Menciones especiales

Vivo X300 Pro : Destaca por su teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico excepcional, aunque no es el mejor en batería.

: Destaca por su teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico excepcional, aunque no es el mejor en batería. Xiaomi 15 Ultra : Orientado a amantes de la fotografía que adquieren el kit fotográfico por separado, con sistema cuádruple de cámaras y rendimiento de primera.

: Orientado a amantes de la fotografía que adquieren el kit fotográfico por separado, con sistema cuádruple de cámaras y rendimiento de primera. iPhone 17 / 16 Pro Max: Continúan entre los mejores del mercado, con pantalla más grande, procesador más rápido y una batería que supera las 17.5 horas.

