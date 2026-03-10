Los creadores digitales generados por inteligencia artificial dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en protagonistas del marketing global. Un nuevo ranking publicado por la agencia de marketing de influencers SocialPubli ubica a la brasileña Lu do Magalu como la influencer virtual más seguida del mundo en 2026, con 8,5 millones de seguidores en Instagram.

El personaje digital pertenece a la cadena minorista brasileña Magazine Luiza, conocida también como Magalu. Fue creado como una estrategia de comunicación para conectar con consumidores en redes sociales y promocionar productos de comercio electrónico. Con el tiempo, su presencia evolucionó hasta convertirse en una figura reconocida dentro del ecosistema digital.

En sus publicaciones, Lu do Magalu comparte recomendaciones de tecnología, electrodomésticos, tendencias de estilo de vida y promociones del comercio electrónico de la compañía. También aparece en campañas publicitarias, videos y contenidos interactivos diseñados para mantener una relación cercana con sus seguidores.

El informe señala que este tipo de perfiles digitales se han vuelto atractivos para las marcas porque permiten un control total sobre el contenido y la narrativa. A diferencia de los influencers humanos, estos personajes no enfrentan controversias personales, pueden participar simultáneamente en múltiples campañas y su imagen se adapta fácilmente a distintos formatos creativos.

El estudio también revela el impacto económico de esta tendencia. Actualmente, Lu do Magalu genera alrededor de 34.320 dólares por publicación patrocinada, una cifra significativa dentro del marketing digital. Otros perfiles virtuales alcanzan cifras incluso mayores dependiendo del tipo de campaña o colaboración.

Los influencers virtuales que dominan las redes

Detrás de Lu do Magalu aparece otro personaje ampliamente reconocido: Barbie, que en su versión digital suma 3,5 millones de seguidores. El avatar recrea al icónico personaje de Mattel con contenido relacionado con moda, cultura pop y entretenimiento.

El tercer lugar lo ocupa Lil Miquela, creada en Estados Unidos y considerada una de las pioneras en este fenómeno. Su perfil mezcla música, moda y colaboraciones con marcas internacionales. De acuerdo con el análisis, cada publicación patrocinada puede alcanzar cerca de 73.920 dólares.

Otros nombres destacados del ranking incluyen al avatar animado Puff Puff, que cuenta con 1,6 millones de seguidores y monetiza su comunidad mediante la venta de productos como peluches, ropa y accesorios. También aparecen los personajes digitales Guggimon y Janky, asociados a la moda alternativa y la cultura urbana.

La lista continúa con perfiles especializados en diferentes temáticas: Leya Love, centrada en sostenibilidad; Noonoouri, vinculada a la alta costura; Imma, modelo digital japonesa con estética futurista; Mia Zelu, presentada como una supermodelo generada por inteligencia artificial; y Shudu Gram, considerada la primera supermodelo digital del mundo.

Según SocialPubli, los sectores donde estos influencers tienen mayor presencia son moda, belleza, entretenimiento, música, tecnología, videojuegos, viajes y bienestar.

Los creadores digitales interactúan con sus seguidores a través de comentarios, historias y publicaciones diseñadas para simular una relación cercana. Esta dinámica ha resultado especialmente efectiva con la Generación Z, acostumbrada a moverse entre experiencias físicas y virtuales.

Las proyecciones de la industria sugieren que el uso de inteligencia artificial en marketing seguirá creciendo. Las estimaciones citadas por el informe indican que los ingresos globales asociados a esta tecnología podrían superar los 107.000 millones de dólares hacia 2028.

Aunque el ranking incluye creadores de Brasil, Estados Unidos, Japón, Europa y África, el estudio no registra aún influencers virtuales colombianos entre los diez más seguidos del mundo. Aun así, el crecimiento de este tipo de personajes digitales indica que la competencia seguirá ampliándose en los próximos años.