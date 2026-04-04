Google amplió las capacidades de Google Vids con nuevas funciones de inteligencia artificial que permiten crear y editar videos sin experiencia previa. La herramienta, integrada al ecosistema de Google, ahora ofrece generación de clips a partir de texto o imágenes, música personalizada y opciones de grabación directa desde el navegador.

La actualización incorpora el modelo Veo 3.1, que permite producir videoclips de alta calidad a partir de una simple instrucción escrita. Con esta función, los usuarios pueden transformar ideas en contenido visual en cuestión de minutos, ya sea para uso personal, educativo o promocional. Cada cuenta de Google dispone de hasta diez generaciones de video gratuitas al mes.

El proceso está diseñado para ser sencillo. Una vez dentro de la plataforma, el usuario crea un proyecto nuevo, escribe una breve descripción del video o sube una imagen, y la inteligencia artificial se encarga de generar el clip. A partir de ahí, es posible editar escenas, añadir texto o reorganizar el contenido con herramientas básicas de arrastrar y soltar.

Paso a paso

Tras generar el primer borrador, la plataforma permite añadir elementos adicionales. Uno de ellos es la música automática, desarrollada con el modelo Lyria 3, que crea pistas acordes al tono del video. Esta opción está disponible para usuarios con suscripciones avanzadas y permite ajustar duración y estilo.

Otra función destacada es el uso de avatares con inteligencia artificial, que actúan como presentadores virtuales. Estos personajes pueden personalizarse en apariencia, vestuario y entorno, lo que facilita la creación de contenidos narrados sin necesidad de grabaciones.

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Además, Google Vids integró herramientas que simplifican la producción. A través de una extensión de Google Chrome, los usuarios pueden grabar pantalla o cámara directamente mientras navegan, sin abrir la plataforma. Esta opción resulta útil para tutoriales, clases o demostraciones.

Una vez finalizado el video, el sistema permite exportarlo o publicarlo directamente en YouTube. Los archivos se guardan como privados por defecto, lo que da margen para revisarlos antes de compartirlos.

Para quienes necesitan mayor volumen de producción, Google ofrece planes pagos que amplían el número de videos generados al mes, llegando hasta mil en versiones avanzadas.

Con estas funciones, Google Vids se perfila como una herramienta accesible para crear contenido audiovisual sin conocimientos técnicos, apoyándose en la automatización para reducir tiempos y simplificar cada etapa del proceso.