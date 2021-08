Lenguajes de programación: los amados y los odiados por los desarrolladores

Todos tenemos nuestros favoritos y nuestros menos queridos, ya sea comida, ropa o herramientas de trabajo. Para los desarrolladores en este caso serían los lenguajes de programación. Una nueva encuesta realizada con más de 80.000 programadores de 181 países trató de dar cuenta de cuáles son los más queridos y los más odiados para ellos.

Por supuesto, la pregunta no fue hecha directamente. El análisis buscaba más entender a los desarrolladores y sus deseos laborales que sus opiniones directas. Por eso, la Encuesta a Desarrolladores 2021, primero preguntó por los lenguajes de programación con los que trabajaron este año; después les pidió clasificar con cuál preferirían trabajar el próximo año y cuál les gustaría evitar. Estos son los resultados:

Rush es el lenguaje más popular, si bien no es el más usado, es el que más desarrolladores aseguraron que preferirían volver a trabajar; mientras tanto C fue escogido como el que menos les gustaría volver a encontrarse en un proyecto. La encuesta, sin embargo, no es perfecta. Por ejemplo, solo 5.044 desarrolladores aseguraron trabajar con Rust y 18.711 con TypeScript (que ocupa el tercer puesto de los lenguajes más queridos).

Los 10 lenguajes más queridos son: Rust, Clojure, TypeScript, Elixir, Julia, Python, Dart, Swift, Node.js y Go. Mientras que los menos queridos son: C, C++, Delphi, Java, R, PowerShell, PHP, Perl, Assembly, Groovy, Objective-C, Matlab, VBA y COBOL.

JavaScript es el lenguaje que según la encuesta es más usado con 54.000 reportes, seguido por Python (40.000).

La encuesta aprovechó para preguntar sobre otras herramientas que usan los desarrolladores. Por ejemplo, los servicios de database más usados son: Redis, PostgreSQL, mongoDB, Elasticsearch, Firebase, DynamoDB, MariaDB, SQLite, Microsoft SQL Server y MySQL. Mientras que los Framework fueron Svelte, ASP.NET Core, FastAPI, React.js, Vue.js, Express, Spring, Ruby on Rails, Angular, Django, Laravel y Flask.

Imagen: Stories en Freepik.