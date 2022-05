Cinco consejos de supervivencia para un programador ‘novato’

Las últimas encuestas a academias de programas han demostrado que una buena parte del talento de desarrollo hoy está migrando de otras áreas del conocimiento. Para ayer nos queda la idea del desarrollador que lleva toda una vida con una PC frente a la pantalla tecleando. Hoy los médicos, comerciales, administradores, desarrolladores de video están aprendiendo a programar.

Lo curioso (y lo digo por experiencia) es que lo más difícil de aprender a programar no es ‘aprender a programar’. Con esto quiero decir que lo complejo, realmente no es obtener el conocimiento técnico (Python, Java, etc.), sino como aplicar lo que saben a escenarios reales o cómo aprender hábitos que les faciliten hacer sus proyectos de la mejor manera posible.

Por esto, en ENTER.CO hoy tenemos cinco consejos de ‘supervivencia’ para los programadores novatos.

Programar es trabajo para humanos. Tome un descanso

Vamos a matar el mito del que eres buen desarrollador si tienes un cordón umbilical pegado al computador. La programación requiere usualmente la resolución de problemas. Pero, de manera curiosa, encontrarás que la mayoría de estos aparecen lejos de la pantalla.

Ya lo sabemos… suena como a consejo de horóscopo. Pero si lo decimos, es porque sabemos que la mayoría de los nuevos programadores pasarán horas rompiéndose la cabeza buscando, leyendo y releyendo el código. Como siempre, la mayoría de problemas está entre la silla y el escritorio: así que tome un desando.

El hábito hace al programador

No. No tienes que salir a la iglesia. Lo decimos porque la programación es una profesión de hábitos. Por ejemplo, utilizar nombres claros para las variables y las funciones, escribir documentación para el código desarrollado (de manera que más adelante tú y otras personas recuerden qué hace una línea allí) … hay muchas cosas que es fácil corregir desde el inicio si te acostumbras a tomar los pasos extra e incluirlos dentro de tu forma de programar.

Ama tus errores y encuentra placer en resolver problemas

Puede que los mejores programadores sean masoquistas por naturaleza. Lo digo porque algunas de las personas más talentosas que he conocido en este mundo son aquellos que encuentran algo de placer en solucionar problemas. Alguna vez uno de ellos me confesó que una de las primeras cosas que había aprendido era a tomar los mensajes de error como un desafío personal: ¿cómo resolver problemas? ¿Cómo encontrar el culpable de que el código no haga lo que tiene que hacer? Cuando aprendes a tener la actitud correcta ante estos problemas, programar se convierte casi en un jugo de rompecabezas.

No hay herramientas ‘mejores’, sino favoritas

Una de las primeras cosas que se aprende en desarrollo es que hay una herramienta para todo: frameworks, editores de código, entornos… Y medios como nosotros hemos pecado de llamar, de tanto en tanto a alguna de ellas como la ‘mejor’ de su tipo.

Lo cierto es que en programación pocas veces la respuesta es absoluta. Si ves que alguien más utiliza un framework, pero cuando lo utilizas no consigues sacarle el mismo provecho no debes forzarte a utilizarlo. Encuentra las herramientas que mejor se ajusten a ti.

Conviértete en el ‘especialista’

Hay profesiones en las que te venden la idea que hay que hacer de todo: periodista, editor, videográfo, Community manager, mesero y por las noches Batman. Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado que algunas de las mejores ofertas de empleo para los desarrolladores están en aquellos que han encontrado un nicho.

Con esto queremos decir que no necesitas saber 10 lenguajes de programación, estudiar AI, tener conocimiento de todos los editores de código.

En vez de esto, lo mejor es que encuentres tu nicho. Busca algo que te guste hacer dentro de la programación, que despierte tu interés o en lo que consideres que eres bueno. Luego, especialízate en esto y busca sus aplicaciones más profundas. Es seguro que así encontrarás ofertas más interesantes y, de paso, te crearás un perfil.

Imágenes: Holberton School