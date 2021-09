Los errores que debes evitar en una entrevista de trabajo tec

Buscar trabajo, ir a la entrevista y presentar las pruebas necesarias para entrar a trabajar como talento digital es un proceso estresante y muchas veces repetitivo si no tenemos la suerte de ser contratados. Artículos en Internet y en ENTER.CO dan consejos de qué hacer, cómo responder durante el proceso de selección, pero nunca explican que debemos evitar. Por eso hicimos esta rápida guía que puede serte de utilidad.

Durante una entrevista de trabajo, sí es importante demostrar que estás seguro de tus conocimientos, pero no debes parecer una persona que no está dispuesta a pedir ayuda o ayudar a otros cuando hay un reto por delante. El talento colombiano es deseado nacional e internacionalmente porque tenemos un buen manejo en equipo. Además de conocimiento en el trabajo a desarrollar las empresas quieren personas creativas al momento de encontrar soluciones. «El talento tech colombiano posee unas características muy particulares, son una comunidad inquieta, siempre ávidos de actualización y con gran sentido investigativo», le explicó a ENTER.CO Andrés Sarazola CEO de Ayenda. Por su parte, Yeiner Fernandez, gerente de ingeniería para Colombia de Skillshare, resalta que: «El talento colombiano va la milla extra para cumplir con las metas establecidas. Aprenden y se ajustan rápido a los desafíos técnicos que se les presenten. Usualmente saben investigar y planear soluciones a los problemas más desafiantes».

En este tipo de entrevistas es muy común que se planteen problemas y te pidan dar posibles soluciones si te enfrentas a este reto. Pero muchas veces los candidatos saltan a dar conclusiones y soluciones sin hacer más preguntas. Esto demuestra que no te detienes a entender el problema. En lugar de dar una solución inmediatamente, para demostrar que tan rápido eres, haz contra preguntas. Por ejemplo, ¿De qué recursos dispondrías si este fuera un problema real? ¿Hay algo más que agregue contexto al problema y su posible solución? ¿Eres libre de tomar decisiones y llevarlas a cabo o solo podrías hacer sugerencias para su solución? Tomarse el tiempo para entender el problema es una mejor alternativa y mostrará que tienes la actitud correcta ante los problemas.

En esta misma línea es importante que seas honesto, las entrevistas están hechas para medir tus aptitudes, pero, además, tus actitudes al momento de aprender. Si te preguntan sobre un lenguaje de programación, proceso o herramientas sobre la que no conoces se honesto al respecto. Si mientes sobre algunas de tus habilidades y te hacen una pregunta más profunda que no puedes responder, serás descalificado inmediatamente. En su lugar, aclara cuál es el nivel de tu conocimiento; además confirmarles que estás dispuesto a aprender si es necesario.

También te puede interesar: Consejos de trabajo remoto para desarrolladores

Otra recomendación muy importante es que no hables mal de lenguajes de programación y sus herramientas. A menos que conozcas cuáles son los preferidos de la empresa y de tu entrevistador es mejor reforzar enfatizar en cuáles son tus habilidades y que estarías dispuesto a aprender si ellos trabajan sobre un sistema que no es tu fuerte.

Finalmente, el portal Tech republic asegura que un candidato que no hace preguntas al finalizar la entrevista da la impresión de que no está entusiasmado con la vacante a la que está aplicando. «A muchos les sorprendería la cantidad de veces que un candidato no es escogido por no hacer preguntas al final de la entrevista», le dijo un director de recursos humanos al portal.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Vía Freepik.