Colombia deberá exportar más software que petróleo para el 2030

Por Hernando Barreto

Para hacer viable la transición energética junto con el desarrollo económico y social del país en la post-pandemia, Colombia debe acelerar el desarrollo alternativo con exportaciones basadas en conocimiento. Un producto al que debe prestar atención particular es al software y productos digitales, ya que la generación de riqueza basada en petróleo y carbón ya no es ambientalmente sostenible y la basada en café, productos agrícolas y manufacturas no crecerá al ritmo que sería necesario.

Hace más de seis años, cuando Colombia estaba con la mira puesta en el posconflicto, surgió la sugerencia y recomendación al gobierno y al sector empresarial de la época de concretar una política estado-empresa hacia el software y la economía digital con los siguientes postulados del 2016:

“Para sostener el posconflicto, Colombia debe generar riqueza rápidamente ya que la riqueza basada en el petróleo se desvaneció. La alternativa más promisoria es convertir al país en fuente global de talento digital con el mismo empeño que se inició hace un siglo de posicionarlo como unos de los principales proveedores de café en el mundo… El desarrollo de software y la creación de productos digitales globales son la única exportación no tradicional que puede crecer rápidamente”.

Según reporte en The Atlas of Economic Complexity, una herramienta de análisis macroeconómico suministrada por el Growth Lab de la Universidad de Harvard, Colombia va por buen camino y para el 2020 exportó US$ 2.920 millones de dólares en productos y servicios digitales de ICT (Information and Communications Technology), incluido el software, que es muy superior a los $ 2.080 millones de dólares en Café, pero aún muy bajo comparado a las exportaciones de petróleo que fueron más de $ 7.670 millones de dólares. En los cinco años del 2015 al 2020 las exportaciones en TIC aumentaron más de 25% en total, en comparación las exportaciones de café mostraron una ligera reducción y las de petróleo en el mismo periodo se redujeron a menos del 50%.

En este momento que se discute sobre la transición energética del país, para ir reduciendo la dependencia económica del petróleo, por razones ambientales, es necesario responder primero a la pregunta ¿Con que se van a reemplazar esas exportaciones? Colombia depende en gran medida del petróleo y el carbón que en conjunto representan casi el 30% de las exportaciones del país.

Sólo en petróleo las exportaciones en 2020 fueron de $ 7.6 mil millones de dólares y la única otra fuente de divisas que se acerca a ese valor son las remesas de colombianos en el exterior, pero obviamente no es responsable promover la emigración como exportación neta de capital humano para reemplazar las divisas generadas por el petróleo.

Te puede interesar: Inflación también golpea el desarrollo: contratar programadores es más costoso

Mientras que el planeta espera reducir en las próximas décadas el consumo de petróleo, la demanda global por talento en desarrollo de software ha crecido vertiginosamente en la post-pandemia, pues se hizo aún más evidente la necesidad en todas las industrias de acelerar sus procesos de transformación digital e innovación tecnológica. Se estima que sólo en Estados Unidos hay más de 1 millón de empleos esperando por talento y en América Latina más de 500 mil, incluyendo los más de 100 mil sólo en Colombia.

Es así como las exportaciones en el sector TIC, que ya se evidenció vienen creciendo, podrían superar las exportaciones de petróleo si son incentivadas por el estado, por la empresa privada y por el ecosistema de innovación y emprendimiento para crecer más rápido (digamos al 12% anual) con lo que para el año 2030 este sector podría representar más divisas que las exportaciones de petróleo y Colombia tendría una fuente estable de recursos que financien la transición energética así como el desarrollo económico y social del país.

En el centro de las exportaciones TIC está el software, por lo tanto, se mantiene la premisa de que el futuro económico del país dependerá del talento que sea capaz de generar servicios y productos digitales de exportación convirtiendo a Colombia en “potencia mundial” de talento en desarrollo de software. Así que las premisas y conclusiones de ese entonces siguen siendo válidas, por lo que vale la pena recordarlas y actualizarlas:

– Robustecer la política de fortalecimiento de formación de talento digital.

– Facilitar y financiar formas alternativas de entrenamiento en desarrollo de software y habilidades requeridas para la cuarta Revolución Industrial.

– Potencializar el efecto de la devaluación del peso como factor competitivo para exportar productos y servicios del sector TIC basados en conocimiento.

– Promover la visión global para la exportación de conocimiento desde Colombia apalancados en el talento digital.

En los últimos cinco años Colombia ha avanzado en la formación de ese talento que a su vez está fomentando el nacimiento de más startups globales y atrayendo más empresas internacionales al país, pero aún falta mucho para llegar a la meta de lograr que las exportaciones basadas en conocimiento cómo las TIC superen las exportaciones de petróleo. Hay mucho trabajo por hacer y todos los actores de la sociedad pueden apoyar esta visión de progreso y beneficio colectivo para Colombia.

Imágenes: Foto de Startup Stock Photos