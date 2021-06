Startups contra adicciones ¿Motivación de los fundadores?

Los emprendedores suelen ser personas que detectan oportunidades o problemas en su contexto que otros no ven, incluso frente al tema de las adicciones. Por consiguiente, es natural pensar que las nuevas startups enfocadas en combatir este problema tengan su origen en la propia realidad de los fundadores o de sus círculos cercanos.

Según Crunchbase, tanto para fundadores como para inversionistas enfocados en este tema, su atracción efectivamente comienza con una historia personal. Stephen Hays, un inversor de riesgo centrado en la salud mental, atribuye su motivación para encontrar y financiar nuevos enfoques de tratamiento en parte a sus propias luchas contra el alcoholismo. Años de intentos fallidos de sobriedad culminaron con una estadía en rehabilitación que lo dejó física y mentalmente más saludable pero devastado financieramente.

Ahora, mientras busca nuevas empresas prometedoras para su sindicato de inversiones What If Ventures, Hays ve a muchos fundadores que comparten historias similares. Si bien las luchas en torno a la adicción no son nada nuevo, señala un cambio más reciente en la disposición de las personas para hablar sobre sus experiencias y buscar mejores opciones. «Lo que creo que ha sucedido es que la normalización de la conversación sobre las adicciones ha liberado a los fundadores que lucharon con ellas para ir a construir en ese espacio», dice Hays.

Sin embargo, la disminución del estigma es solo una parte del panorama. En la otra parte encontramos un fuerte crecimiento en la adopción de tecnologías de telesalud, healthtech, y una mejora continua en torno a enfoques de tratamientos efectivos, lo que ha impulsado el desarrollo y la financiación de estas nuevas startups.

Y los nos números confirman esta situación. Crunchbase encontró que las startups, respaldadas por empresas, que trabajan en tratamientos y ofertas de servicios en torno a la adicción han recaudado más de mil millones de dólares en fondos a lo largo de los años. Y una lista de compañías estadounidenses, por ejemplo, muestra 21 advenedizos en el espacio de la adicción. La mayoría de ellos en etapa semilla o temprana, que aumentaron las rondas en los últimos dos años.

Algunas de estas compañías emergentes buscan atender varias categorías de adicción. Otras se enfocan en un área específica, como la drogradicción o el alcoholismo. Sin embargo, la mayoría ofrecen varios tipos de tratamiento, que incluyen terapia, apoyo comunitario y medicamentos recetados para disminuir los antojos o aliviar los síntomas de abstinencia. Y el principal atractivo es que prometen estar al alcance de un ciudadano promedio, gracias a la preponderancia de la telesalud. «La mayoría de la gente no tiene acceso a un tratamiento para la adicción y el desafío cuando no se trata a personas con afecciones crónicas es que el costo aumenta exponencialmente con el tiempo», dijo Yusuf Sherwani MD, cofundador y director ejecutivo de la startup Quit Genius.

Otra situación común que se presenta en este contexto, es que si bien existen varios tratamientos que han demostrado ser efectivos, no existe una solución única para todos. «Sí, puedes ir a Alcohólicos Anónimos, pero eso no es para todos», dijo Justin Geller, cofundador y director de operaciones de Monument, una startup centrada en ayudar a las personas a superar el alcoholismo y los problemas con la bebida.

Y claro, el interés de los fundadores en el tema, es vital en el desempeño de sus empresas. El CEO y cofundador de Monument, Mike Russell, señala su hábito de beber en exceso como el motor para lanzar la empresa. Por su parte, Holly Whitaker, fundadora y directora ejecutiva de Tempest, un programa de recuperación digital para bebedores, escribe sobre sus batallas con la bebida, la marihuana, los cigarrillos y los atracones. Y Nick Gulino, fundador de Recover, la startup de Y Combinator centrada en el tratamiento de adicciones, dice que creció viendo a su propia familia y amigos luchar contra la adicción. Lo anterior, solo por dar algunos ejemplos.

Sherwani de Quit Genius hace un aclaración importante: «Necesitamos educar a la gente sobre que la adicción es una enfermedad crónica, no un defecto moral». Gracias a este contexto, nuevas empresas centradas en la adicción crecen en las primeras etapas y varias empresas más maduras, respaldadas por empresas, ya se han hecho públicas o se han vendido a compradores. Un ejemplo es ATAI Life Sciences, con sede en Munich, que salió a bolsa la semana pasada y recientemente obtuvo una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.800 millones de dólares. Esta startup está analizando aplicaciones para la drogadicción, entre otras dolencias.

En conclusión, estamos detectando una amplia y prometedora combinación de startups enfocadas en las adicciones. Las cuales, gracias a la tecnología podrían ofrecer un panorama esperanzador para las personas que sufren de este flagelo y desean mejorarse, así que lo han hecho sus fundadores e inversionistas interesados en el tema. Finalmente, esperamos las startups latinoamericanas también aprovechen el momento y hagan sus aportes a esta industria.

Imagen: Comfreak en Pixabay.